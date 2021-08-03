Донецький клуб зробив вагому заявку на прохід до наступного етапу кваліфікації Ліги чемпіонів.

Донецький "Шахтар" провів перший матч в рамках 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. "Гірники" в гостях перемогли бельгійський "Генк".

В першому таймі "Шахтар" більше володів м'ячем, але не зміг це конвертувати в гострі моменти. Натомість "Генк" знайшов свою нагоду: наприкінці першої половини зустрічі бельгійці провели атаку флангом, зробили навіс у карний майданчик, а там форвард Онуачу головою відправив м'яча у сітку воріт Анатолія Трубіна.

В другому таймі активізувалися "гірники" і гра стала відкритою в обидві сторони. На 61-й хвилині захисник "Генку" збив з ніг Педріньо в штрафному майданчику і команда Роберто Де Дзербі отримала право пробити пенальті. Тете реалізував одинадцятиметровий удар. А потім спрацювали заміни тренера "Шахтаря": Марлос, Ісмаїлі та Алан Патрік (вони всі вийшли в другому таймі в якості підсилення) розіграли комбінацію й останній завершив атаку взяттям воріт. Це вольова перемога та серйозна заявка від "гірників" на вихід до наступного раунду.

Ліга чемпіонів, кваліфікація, 3-й раунд

"Генк" - "Шахтар" - 1:2

Голи: Онуачу, 39 - Тете, 62 (пенальті), Патрік, 81

"Генк": Вандервоордт, Артеага, Лукумі, Мухаїд Садік, Муньос, Грошовскі (Ейтинг, 83), Хейнен, Ндаїшиміє (Торстведт, 67), Бонгонда, Іто, Онуачу (Дессерс, 82)

"Шахтар": Трубін, Додо, Марлон, Вітао, Матвієнко (Ісмаїлі, 64), Маркос Антоніо (Степаненко, 73), Майкон, Тете (Марлос, 64), Педріньо, Соломон (А.Патрік, 46), Траоре (Дентіньо, 86)

Відео огляд першого тайму.

Відео огляд другого тайму.

Генк - Шахтар: підсумки матчу

"Генк" і "Шахтар" провели перший поєдинок між собою.

У стартовому складі "Шахтаря" на поле вийшло всього два українці (Анатолій Трубін й Микола Матвієнко). Останній вивів партнерів на гру з капітанською пов'язкою.

Для головного тренера "Шахтаря" Роберто Де Дзербі це була перша гра в рамках Ліги чемпіонів.

Матч-відповідь команди проведуть у Києві 10 серпня.

Уже відомо, з ким переможець пари "Генк" - "Шахтар" зіграє в раунді плей-офф кваліфікації ЛЧ.

Автор: Артем Будрін