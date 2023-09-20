Юрій Вірт вважає, що молоді футболісти "Шахтаря" не викладаються на 100% на полі.

У вівторок, 20 вересня, донецький "Шахтар" програв португальському "Порту" у поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Екс-голкіпер "гірників" і колишній наставник "Вереса" Юрій Вірт прокоментував гру донеччан. Тренер вважає, що молодим гравцям "Шахтаря" потрібно змінити своє ставлення до гри і більше викладатися на полі.

"Молодим футболістам "Шахтаря" потрібно задуматися. Здається, що вони трохи злетіли, зігравши кілька матчів за збірну і в Лізі чемпіонів, і вважають себе зірками. Видно, що у них не те ставлення, як раніше.

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Вони вважають, що на класі будуть обігравати команди в УПЛ, але класу їм не вистачає, а самовіддачі на 100% немає.

Їм потрібно опуститися на землю, працювати і доводити, що вони дійсно хороші гравці. Я маю на увазі Бондаренко, який отримує червоні, а потім місяць не грає, і того ж Судакова", - наводить слова Вірта видання "Український футбол".

Нагадаємо, "Шахтар" поступився "Порту" з рахунком 1:3. Єдиний гол "гірників" забив венесуельський нападник Кевін Келсі.

У наступному турі Ліги чемпіонів підопічні Патріка ван Леувена зіграють проти бельгійського "Антверпена". Поєдинок відбудеться 4 жовтня.

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