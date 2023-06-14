Юрій Вірт покинув рівненський "Верес".

У середу, 14 червня, відбувся матч-відповідь плей-офф за право участі в УПЛ-2023/24, в якому "Верес" з великим рахунком розгромив запорізький "Металург".

Таким чином, рівненський клуб за сумою двох ігор переміг "Металург" із загальним рахунком 6:2 і зберіг свою прописку в елітному дивізіоні чемпіонату України.

Одразу після цього матчу рівненський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про відхід головного тренера команди Юрія Вірта.

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49-річний сеціаліст у коментарі після матчу підтвердив цю інформацію. Він заявив, що прийняв рішення піти, тому що в клубі всі налаштовані проти нього.

"Я йду з команди. У мене була розмова з президентом. Буду відкритим: тиждень тому він сказав, що весь клуб проти мене. Тому я не маю ніякого права залишатися, йду з команди.

Є люди, які просто засунули ніж у спину і тримали його до сьогодні. Я не міг цього зрозуміти", - заявив Вірт.

Нагадаємо, Юрій Вірт очолив "Верес" у червні 2019 року. У своєму першому сезоні він вивів рівненську команду з Першої ліги в УПЛ. У цьому сезоні клуб зберіг місце в елітному дивізіоні через перехідні матчі.

"Верес" під керівництвом Вірта зіграв 111 матчів, вигравши 54 з них, 36 разів програв і 21 раз зіграв внічию.

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