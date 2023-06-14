Запорізький "Металург" не зумів пробитися в УПЛ.

У середу, 14 червня, відбувся поєдинок у відповідь між "Вересом" і "Металургом" в плей-офф за право участі в українській Прем'єр-лізі-2023/24.

Гра проходила на стадіоні "Авангард" у місті Рівне і завершилася нищівною перемогою господарів поля з рахунком 6:1.

Футболісти "Вереса" ще до перерви забили три м'ячі у ворота суперника і забезпечили собі комфортну перевагу.

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У другому таймі господарі поля ще тричі вразили ворота "Металурга". Все, що змогли зробити футболісти запорізького клубу - забити гол престижу. У компенсований час гол "Вересу" забив Могильний.

"Верес" - "Металург" - 6:1

Голи: Кропив'яний (аг), 16, Балан, 22, 66, Гагун, 23, Гайдучик, 82 , 89 - Могильний, 90+2

"Верес": Когут, Балан, Маткобожик, Хондак (Шух, 78), Гагун, Лебеденко, Кучеров, Близниченко (В. Шарай, 78), С. Шарай (Годя, 70), Г. Пасіч (Поворознюк, 88), Шестаков (Гайдучик, 70)

"Металург": Байда, Сокіл, Басов (Піддубний, 83), Векляк (Палюх, 64), Польовий (Дворовенко, 76), Кропивний, Сейтхалілов (Могильний, 46), Шавлієв, Сад (Знижко, 75), Білоцерківець, Сидоров

Попередження: Шестаков (58), Г. Пасіч (75) - Сокіл (20), Сейтхалілов (41), Білоцерківець (61), Кропив'яний (61)

Вилучення: Сокіл (35, груба гра)

Нагадаємо, перша гра команд завершилася мінімальною перемогою "Металурга" з рахунком 1:0. Таким чином, Рівненський клуб здобув перемогу за сумою двох ігор із загальним рахунком 6:2 і зберіг прописку в УПЛ.

Додамо, що в іншому матчі за право брати участь в УПЛ зустрічаються "ЛНЗ" Чеокаси і "Інгулець". Перша зустріч команд завершилася внічию - 1:1.

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