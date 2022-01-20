Нові правила ФІФА набудуть чинності з літа 2022 року.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) прийняла рішення помітно змінити нинішню систему аренд.

На своєму офіційному сайті організація оприлюднила 3-річний план революції на ринку аренд. Нові правила набудуть чинності з літа 2022 року, і вони будуть набагато жорсткішими.

Тепер клуби будуть змушені укладати письмову угоду, в якій будуть вказані всі умови оренди. Мінімальний термін оренди - півроку між двома трансферними вікнами, максимальний - один рік. Суборенди гравців в треті клуби будуть заборонені.

За один сезон клуб не зможе віддавати або брати в оренду з одного і того ж клубу більше трьох гравців.

Читайте такожЗіркового футболіста засудили до 9 років в'язниці за групове зґвалтуванняМаксимальна кількість аренд також буде обмежена. У сезоні 2022/2023 клуб зможе віддавати в оренду не більше 8 гравців і орендувати не більше 8 гравців. У сезоні 2023/2024 – не більше 7 гравців, а починаючи з 2024 року - не більше шести.

Даний обмеження не будуть поширюватися на гравців молодше 21 року.

Аномальна кількість аренд є великою проблемою не тільки в європейському футболі, а й в українському чемпіонаті.

Наприклад, "Маріуполь" протягом декількох сезонів повністю комплектується за рахунок орендованих у "Шахтаря" футболістів. Київське "Динамо" в цьому плані також не відстає від "гірників". Цього літа столичний клуб відправив понад 12 футболістів в оренду в "Чорноморець", що викликало великий резонанс в українському футбольному просторі та обурення одеських фанатів. Такі маневри явно не вписуються в потенційні рамки ФІФА.

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