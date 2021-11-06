Вболівальники піддали учасників матчу серйозній небезпеці.

Матч чемпіонату Ірландії з футболу між командами "Вотерфорд" - "Шемрок Роверс" довелося призупинити через фанатів, які вирішили запустити феєрверк на трибунах.

Один з салютів був випущений прямо на поле, через що постраждав футболіст "Вотерфорда" Ентоні Вордсворт. На відео можна побачити, що він схопився за обличчя і впав на газон.

Арбітр зупинив матч і відвів команди з поля. Відновити гру змогли тільки через 15 хвилин, а диктор по стадіону зробив попередження вболівальникам, пригрозивши, що матч може бути повністю зупинений.

Як повідомляє wlrfm.com, за підсумками інциденту були затримані два хлопця (23 і 18 років). Вони були доставлені в поліцію, після чого звільнені, проте розслідування триває.

Відео опублікував Twitter RTE Soccer.

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Автор: Антон Дудар