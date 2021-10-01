Голкіперу "Айнтрахта" довелося надавати медичну допомогу.

Голкіпер німецького "Айнтрахта" Кевін Трапп постраждав під час виїзного матчу команди в Лізі Європи проти бельгійського "Антверпена".

Фанати бельгійського клубу під час матчу палили піротехніку і кидали її на поле. Одна з петард впала прямо біля голкіпера "Айнтрахта".

Трапп розташовувався спиною до воріт, стежив за грою і не бачив, що петарда впала зовсім поруч. У підсумку вона вибухнула у нього під ногами.

Голкіпер впав на газон, а лікарям довелося протягом декількох хвилин надавати йому допомогу. На щастя, Трапп постраждав не сильно і зміг продовжити матч.

Як повідомляє RTL, УЄФА розслідує даний інцидент, а "Антверпену" загрожує серйозний штраф.

Ліга Європи 2021-2022: що потрібно знати

З цього сезону турнір реформовано - на груповому етапі грають 32 команди, а не 48, як було раніше.

Переможці груп вийдуть відразу в 1/8 фіналу, а команди, які займуть другі місця, зіграють в 1/16 фіналу з володарями третіх місць в групах Ліги чемпіонів. Команди, які займуть треті місця у своїх групах Ліги Європи, зіграють в 1/16 фіналу Ліги конференцій.

Груповий етап триватиме до 9 грудня. Фінал пройде в місті Севілья на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" в травні 2022 року.

Вперше за 14 років на груповому раунді ЛЄ Україна не представлена жодним клубом.

Автор: Антон Дудар