Півзахисник клубу "Вальядолід", який зараз займає п'яте місце в другому за силою дивізіоні чемпіонату Іспанії, Гонсало Плата став винуватцем ДТП, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння.
Про це повідомляє Marca.
Аварія сталася на одній з центральних вулиць Вальядоліда рано вранці.
Плата, перебуваючи за кермом свого Mercedes, врізався в таксі, яке в результаті зіткнення перекинулося на бік. Пасажир таксі вилетів з салону, а водія діставали рятувальники. Обидва постраждалих госпіталізовані з травмами, але, як повідомляється, їх життя поза небезпекою.
За інформацією ЗМІ, у футболіста була в два рази перевищена норма допустимої кількості алкоголю в крові - 0,6 проміле.
Футболіст затриманий. Клуб підтвердив інформацію про це і повідомив, що відкрив власне дисциплінарне розслідування.
😲 Gonzalo Plata provoca un grave accidente en Valladolid y duplica la tasa de alcohol. El jugador ecuatoriano del Real Valladolid se ha visto envuelto en un incidente en la madrugada de este miércoles pic.twitter.com/sTwrE20K0t— MARCA (@marca) December 8, 2021
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Гонсало Плата: що про нього відомо
- 21-річний еквадорський футболіст виступає на позиції вінгера.
- Він виступав за еквадорський "Індепендьєнте дель Вальє", а в 2019 році перейшов в лісабонський "Спортінг". За "Вальядолід" він грає на правах оренди.
- За збірну Еквадору Плата провів 6 матчів, забивши 2 голи.