Кількість алкоголю в крові гравця "Вальядоліда" вдвічі перевищувала допустиму норму.

Півзахисник клубу "Вальядолід", який зараз займає п'яте місце в другому за силою дивізіоні чемпіонату Іспанії, Гонсало Плата став винуватцем ДТП, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє Marca.

Аварія сталася на одній з центральних вулиць Вальядоліда рано вранці.

Плата, перебуваючи за кермом свого Mercedes, врізався в таксі, яке в результаті зіткнення перекинулося на бік. Пасажир таксі вилетів з салону, а водія діставали рятувальники. Обидва постраждалих госпіталізовані з травмами, але, як повідомляється, їх життя поза небезпекою.

За інформацією ЗМІ, у футболіста була в два рази перевищена норма допустимої кількості алкоголю в крові - 0,6 проміле.

Футболіст затриманий. Клуб підтвердив інформацію про це і повідомив, що відкрив власне дисциплінарне розслідування.

😲 Gonzalo Plata provoca un grave accidente en Valladolid y duplica la tasa de alcohol. El jugador ecuatoriano del Real Valladolid se ha visto envuelto en un incidente en la madrugada de este miércoles pic.twitter.com/sTwrE20K0t — MARCA (@marca) December 8, 2021

Гонсало Плата: що про нього відомо

21-річний еквадорський футболіст виступає на позиції вінгера.

Він виступав за еквадорський "Індепендьєнте дель Вальє", а в 2019 році перейшов в лісабонський "Спортінг". За "Вальядолід" він грає на правах оренди.

За збірну Еквадору Плата провів 6 матчів, забивши 2 голи.

Автор: Антон Дудар