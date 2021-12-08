Гонсало Плата грає за Вальядолід в оренді / фото twitter.com/realvalladolid

Півзахисник клубу "Вальядолід", який зараз займає п'яте місце в другому за силою дивізіоні чемпіонату Іспанії, Гонсало Плата став винуватцем ДТП, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє Marca.

Аварія сталася на одній з центральних вулиць Вальядоліда рано вранці.

Плата, перебуваючи за кермом свого Mercedes, врізався в таксі, яке в результаті зіткнення перекинулося на бік. Пасажир таксі вилетів з салону, а водія діставали рятувальники. Обидва постраждалих госпіталізовані з травмами, але, як повідомляється, їх життя поза небезпекою.

За інформацією ЗМІ, у футболіста була в два рази перевищена норма допустимої кількості алкоголю в крові - 0,6 проміле. 

Футболіст затриманий. Клуб підтвердив інформацію про це і повідомив, що відкрив власне дисциплінарне розслідування.

фото twitter.com/MARCAvalladolid

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Гонсало Плата: що про нього відомо

  • 21-річний еквадорський футболіст виступає на позиції вінгера.
  • Він виступав за еквадорський "Індепендьєнте дель Вальє", а в 2019 році перейшов в лісабонський "Спортінг". За "Вальядолід" він грає на правах оренди.
  • За збірну Еквадору Плата провів 6 матчів, забивши 2 голи.

Автор: Антон Дудар