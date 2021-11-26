Руслан Мостовий виступав за низку українських футбольних клубів.

У п'ятницю, 26 листопада, трагічно загинув колишній головний тренер львівського футбольного клубу "Рух" Руслан Мостовий. Саме під його керівництвом львів'яни вийшли до Першої ліги українського футболу.

Як повідомляє офіційний сайт "руху", український тренер загинув внаслідок ДТП. Трагедія з 47-річним Мостовим сталася у Стрийському районі Львівської області.

У поліції повідомили, що ДТП трапилася 26 листопада о 10:40 на автодорозі "Київ-Чоп" у селі Любинці Стрийського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Шкода Октавія", 47-річний місцевий житель, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і в'їхав у відбійник.

Водій "Шкоди" від отриманих травм помер на місці події.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Руслан Мостовий: кар'єра

Руслан Мостовий народився 2 червня 1974 року. Під час ігрової кар'єри Мостовий виступав за команди "Прикарпаття" (Вища ліга України), "Львів", "Волинь", "Закарпаття", "Спартак" Нальчик та інші.

Після футбольної кар'єри пішов працювати тренером. У 2016 році очолив "Рух". Під його керівництвом "жовто-чорні" завоювали срібні нагороди Другої ліги і підвищилися в класі. Після виходу в Першу лігу фахівець продовжував працювати з командою до серпня 2017-го.

В цілому під керівництвом Руслана Мостового "Рух" провів 21 матч і здобув 10 перемог.

У 2019-2020 роках Руслан Мостовий був тренером футбольного клубу "Волинь".

У 2020-2021 роках очолював Івано-Франківське "Прикарпаття".

Автор: Володимир Медяник