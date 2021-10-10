Українська бригада суддів на чолі з Катериною Монзуль відпрацювала на матчі кваліфікації ЧС-2022 між збірними Андорри та Англії.
Ця подія примітна тим, що Монзуль стала першою жінкою-арбітром, яка працювала на матчі чоловічої збірної Англії.
На лініях їй асистували Марина Стрілецька та Світлана Грушко. За VAR відповідала француженка Стефані Фраппар.
Збірна Англії перемогла в цьому матчі з рахунком 5:0.
Монзуль показала п'ять жовтих карток (три - англійцям), а наприкінці матчу поставила пенальті у ворота Андорри.
"Вперше гру збірної Англії судила жінка, і цей випадок повинен стати першим з багатьох. Історія написана, а ми стали на крок ближче до ЧС", - написав після матчу в Twitter лідер "Трьох левів" Гаррі Кейн.
Відеоогляд матчу
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Катерина Монзуль: досягнення
- У листопаді минулого року Монзуль, яка судить матчі УПЛ, вперше працювала на матчі Ліги націй між збірними Сан-Марино і Гібралтару.
- У грудні 2020 року Монзуль вперше судила матч чоловічого єврокубка - вона працювала на грі Ліги Європи "Гент" - "Слован". Їй допомагали Марина Стрілецька та Олександра Ардашева.
- У березні 2021 року Монзуль вперше працювала на матчі чоловічої кваліфікації ЧС-2022.
- Найвищою сходинкою кар'єри Монзуль в жіночому футболі стала робота на фіналі чемпіонату світу-2015 в Канаді між збірними США і Японії.
- За підсумками десятиліття Монзуль увійшла до трійки найкращих жіночих арбітрів світу