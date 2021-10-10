Катерина Монзуль / фото REUTERS

Українська бригада суддів на чолі з Катериною Монзуль відпрацювала на матчі кваліфікації ЧС-2022 між збірними Андорри та Англії.

Ця подія примітна тим, що Монзуль стала першою жінкою-арбітром, яка працювала на матчі чоловічої збірної Англії.

На лініях їй асистували Марина Стрілецька та Світлана Грушко. За VAR відповідала француженка Стефані Фраппар.

Збірна Англії перемогла в цьому матчі з рахунком 5:0.

Монзуль показала п'ять жовтих карток (три - англійцям), а наприкінці матчу поставила пенальті у ворота Андорри.

"Вперше гру збірної Англії судила жінка, і цей випадок повинен стати першим з багатьох. Історія написана, а ми стали на крок ближче до ЧС", - написав після матчу в Twitter лідер "Трьох левів" Гаррі Кейн.

Фото REUTERS
Фото REUTERS
Фото REUTERS

Відеоогляд матчу

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Катерина Монзуль: досягнення

Автор: Антон Дудар