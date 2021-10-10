Катерина Монзуль працювала головним арбітром на поєдинку кваліфікації ЧС-2022.

Українська бригада суддів на чолі з Катериною Монзуль відпрацювала на матчі кваліфікації ЧС-2022 між збірними Андорри та Англії.

Ця подія примітна тим, що Монзуль стала першою жінкою-арбітром, яка працювала на матчі чоловічої збірної Англії.

На лініях їй асистували Марина Стрілецька та Світлана Грушко. За VAR відповідала француженка Стефані Фраппар.

Збірна Англії перемогла в цьому матчі з рахунком 5:0.

Монзуль показала п'ять жовтих карток (три - англійцям), а наприкінці матчу поставила пенальті у ворота Андорри.

"Вперше гру збірної Англії судила жінка, і цей випадок повинен стати першим з багатьох. Історія написана, а ми стали на крок ближче до ЧС", - написав після матчу в Twitter лідер "Трьох левів" Гаррі Кейн.

Відеоогляд матчу

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Катерина Монзуль: досягнення

У листопаді минулого року Монзуль, яка судить матчі УПЛ, вперше працювала на матчі Ліги націй між збірними Сан-Марино і Гібралтару.

У грудні 2020 року Монзуль вперше судила матч чоловічого єврокубка - вона працювала на грі Ліги Європи "Гент" - "Слован". Їй допомагали Марина Стрілецька та Олександра Ардашева.

У березні 2021 року Монзуль вперше працювала на матчі чоловічої кваліфікації ЧС-2022.

Найвищою сходинкою кар'єри Монзуль в жіночому футболі стала робота на фіналі чемпіонату світу-2015 в Канаді між збірними США і Японії.

За підсумками десятиліття Монзуль увійшла до трійки найкращих жіночих арбітрів світу

Автор: Антон Дудар