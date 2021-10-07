Катерина Монзуль працюватиме на поєдинку кваліфікації ЧС-2022.

Українська бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль працюватиме на матчі відбору ЧС-2022 за участі Андорри та Англії.

Про це повідомляє Sky Sports.

Їй допомагатимуть Марина Стрілецька і Світлана Грушко, які будуть лінійними рефері. Арбітром на системі VAR буде Стефані Фраппар з Франції.

Відзначимо, що вперше в історії жінка буде судити матч національної чоловічої збірної Англії.

Протистояння Андорри з Англією відбудеться 11 жовтня о 21:00 за київським часом.

Катерина Монзуль: досягнення

У листопаді минулого року Монзуль, яка судить матчі УПЛ, вперше працювала на матчі Ліги націй між збірними Сан-Марино і Гібралтару.

У грудні 2020 року Монзуль вперше судила матч чоловічого єврокубка - вона працювала на грі Ліги Європи "Гент" - "Слован". Їй допомагали Марина Стрілецька та Олександра Ардашева.

Найвищою сходинкою кар'єри Монзуль в жіночому футболі стала робота на фіналі чемпіонату Світу-2015 в Канаді між збірними США і Японії.

За підсумками десятиліття Монзуль увійшла до трійки найкращих жіночих арбітрів світу

Автор: Артем Будрін