Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков прокоментував перемогу над Боснією і Герцеговиною з рахунком 2:0 і вихід до плей-оф кваліфікації ЧС-2022.
Слова тренера наводить dynamo.kiev.ua.
"Дуже задоволений, що збірна України вийшла до плей-оф відбіркового циклу ЧС-2022. Хочу привітати всіх хлопців. За те, що вони сьогодні зробили. Також вітаю тренерський штаб збірної - вони провели величезну роботу, допомагали мені у всьому. Вітаю всіх уболівальників України, всю країну. Нехай всі сьогодні як слід відсвяткують!", - сказав Петраков.
"Що стосується самого матчу, то гра була нервовою, і я цього очікував. Чесно сказати, не хочу зараз говорити про гру. Головне - результат", - додав тренер, а також підкреслив, що у нього "немає питань" ні до кого з підопічних за підсумками матчу.
Петраков також підвів підсумки групового етапу кваліфікації ЧС-2022:
"Ці три місяці - найскладніші в моєму футбольному житті. За цей час я, напевно, постарів років на п'ять. Але дуже задоволений зараз! Вже трохи адаптувався у своєму новому амплуа".
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Що стосується планів на плей-оф, Петраков відповів:
"Ніяких планів. Я виконуючий обов'язки головного тренера. Тому, що буде далі, я не знаю. Ми зробили лише 50 відсотків від того, що від нас вимагається. Нас чекає важкий плей-оф, в ньому зібралися сильні суперники. Але я знаю, що хлопці нікого не бояться. У нас відмінний колектив. Будемо грати. У нас є мета - поїхати в Катар на чемпіонат світу".
Також Петраков зазначив, що головному тренеру збірної Франції Дідьє Дешаму необхідно відправити як мінімум телеграму "зі словами подяки за порядність" - французи в паралельному матчі групи обіграли Фінляндію, хоча для них результат ні на що не впливав.
Боснія і Герцеговина - Україна: підсумки матчу
- Боснія і Герцеговина - Україна - 0:2: дивитися відео голів.
- Збірна України здобула другу перемогу у відборі на ЧС-2022 при шести нічиїх і завершила груповий етап без поразок.
- У паралельному матчі Фінляндія вдома програла Франції - 0:2.
- Підсумкове положення команд у групі D: Франція - 18 очок. Україна - 12, Фінляндія - 11, Боснія і Герцеговина - 7, Казахстан - 3.
- У березні Україна зіграє в плей-оф відбору на ЧС-2022. Суперник збірної України в півфіналі стане відомий в ході жеребкування 26 листопада.
- Олександр Зінченко та Артем Довбик забили свій перші голи в поточній кваліфікації на чемпіонат світу.
- Збірна України не пропустила вперше в цьому відборі на ЧС.
- Збірна України завершила без поразок другий поспіль відбірковий цикл (після відбору на Євро-2020).