Поєдинок за Суперкубок УЄФА прийматиме Національний стадіон у Варшаві.

Союз європейських футбольних асоціацій визначився з місцем проведення поєдинку за Суперкубок УЄФА-2024.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, матч за Суперкубок УЄФА-2024 відбудеться 14 серпня наступного року у Варшаві на Національному стадіоні, який вміщує 58 580 глядачів. Арена була побудована до чемпіонату Європи-2012, який проходив в Україні та Польщі.

Відзначимо, що саме на цій арені "Дніпро" драматично програв іспанській "Севільї" (2:3) у фіналі Ліги Європи в сезоні-2014/15.

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Нагадаємо, в матчі за Суперкубок УЄФА щорічно зустрічаються діючі переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Цього року матч за Суперкубок УЄФА проходив на стадіоні "Георгіас Караїскакіс" у грецькому місті Пірей. Переможцем турніру став англійський "Манчестер Сіті". "Городяни" перемогли іспанську "Севілью" в серії пенальті 5:4. В основний час гра завершилася внічию - 1:1.

Найбільш титулованими клубами турніру є "Барселона", "Реал" Мадрид і "Мілан", які вигравали цей трофей по п'ять разів.

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