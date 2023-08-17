Іспанський наставник виграв 36-й трофей у кар'єрі тренера.

Керманичу "Манчестер Сіті" Хосепу Гвардіолі підкорилося приголомшливе досягнення. Після того як англійський клуб здолав "Севілью" у матчі за Суперкубок УЄФА, 52-річний фахівець увійшов до історії футболу.

Як повідомляє статистичний портал Opta, іспанський тренер виграв свій четвертий Суперкубок УЄФА в кар’єрі.

Гвардіола став першим тренером в історії, котрий зміг здобути даний трофей з трьома різними клубами. До цього знаменитий наставник перемагав у цьому турнірі з "Барселоною" (2009 та 2011 роки). Ще один раз, у 2013 році, Пеп з мюнхенською "Баварією" переміг "Челсі" у поєдинку за Суперкубок УЄФА.

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Також чотири рази вигравав Суперкубок УЄФА Карло Анчелотті. Італієць з "Міланом" двічі здобув цей титул, а також ще два рази з мадридським "Реалом".

"Манчестер Сіті" - "Севілья": підсумки битви за Суперкубок УЄФА

"Манчестер Сіті" став володарем Суперкубка УЄФА-2023, обігравши "Севілью" (1:1, 5:4 пен.).

Це дебютний кубок для "містян", іспанці натомість програли свій 6-й з 7 фіналів. Єдиний тріумф був у 2006 році.

Переможець ЛЧ здобув Суперкубок у 10-му з останніх 11 розіграшів – винятком став лише "Атлетіко" у 2018-му, коли здолав "Реал".

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