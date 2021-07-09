Роман Яремчук має ще один варіант продовження своєї кар'єри.

Чинний бронзовий призер чемпіонату Португалії "Бенфіка" проявляє інтерес до нападника бельгійського "Гента" та збірної України Романа Яремчука, котрий вписав своє ім'я до історії чемпіонатів Європи.

Про це повідомляє всесвітньо відомий журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

За інформацією джерела, "Бенфіка" та "Гент" вже розпочали перемовини щодо трансферу. Бельгійці хочуть виручити за 25-річного українця в районі 25 мільйонів євро. На Яремчука також претендує чинний віце-чемпіон Італії "Мілан".

Нагадаємо, що на Євро-2020 Яремчук двічі забив у ворота суперників - збірним Нідерландів та Північній Македонії.

У минулому сезоні в активі Романа назбиралося 22 голи у 42 поєдинках за "Гент" у всіх турнірах.

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Роман Яремчук: можливий трансфер

Яремчук, який виступає в Бельгії з 2017 року, хотів покинути "Гент" ще перед початком минулого сезону, але клуб не став відпускати гравця.

Взимку "Гент" отримував конкретні пропозиції щодо трансферу форварда, але відповів відмовою, оскільки хоче виручити не менше ніж 20 мільйонів євро.

У лютому стало відомо, що Яремчук продовжив контракт з "Гентом" до 2025 року.

У квітні українець розповів про ситуацію зі своїм трансфером.

Раніше повідомлялося, що форвард потрапив до списку трансферних цілей лондонського "Арсеналу". Нещодавно з'явилася інформація, що в послугах Яремчука зацікавлені "Вест Хем" і "Вольфсбург".

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Автор: Артем Будрін