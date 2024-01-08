Він двічі отримував "Золотий м'яч".

Помер легендарний футболіст Франц Беккенбауер. Йому було 78 років.

Як пише Bild, один з найвидатніших захисників помер у неділю, 7 січня 2024 року. Офіційно про його смерть стало відомо тільки 8 січня.

"З глибоким сумом ми повідомляємо вам, що мій чоловік і наш батько Франц Бекенбауер мирно пішов з життя вчора, в неділю, в оточенні своєї родини. Ми просимо вас вшанувати його пам'ять в тиші і мовчанні. І просимо вас утриматися від будь-яких питань", – заявила сім'я Беккенбауера.

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Відомо, що останніми роками футболіст мав проблеми зі здоров'ям. Він переніс інфаркт ока, операції на серці, і страждав на хворобу Паркінсона з супутньою деменцією.

Хто такий Франц Беккенбауер

Франц Беккенбауер по праву вважається одним з найкращих захисників в історії футболу. Він двічі ставав володарем "Золотого м'яча". Його футболіст отримував в 1974 і 1976 роках. Примітно, що він – єдиний гравець цієї позиції, який двічі отримував "Золотий м'яч".

Більшу частину своєї кар'єри легендарний захисник провів у німецькій "Баварії". З ним у складі клуб виграв три чемпіонати Західної Німеччини, три європейських Кубки чемпіонів, а також Кубок кубків і Міжконтинентальний кубок.

Також Беккенбауер виступав у складі "Космосу", з яким тричі ставав чемпіоном США, і був чемпіоном ФРН, граючи за "Гамбург".

Крім того, захисник представляв збірну Західної Німеччини. З командою Беккенбауер виграв чемпіонат світу 1974 року і чемпіонат Європи 1972-го.

Після завершення кар'єри гравця Беккенбауер став успішним тренером. Він очолював збірну Німеччини на Чемпіонаті світу 1990 року, який виграла німецька команда.

Він також був важливою фігурою в організації Чемпіонату світу з футболу 2006 року у Німеччині. Беккенбауер виступав у ролі голови організаційного комітету та відіграв ключову роль в успішному проведенні турніру.

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