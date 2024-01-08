Останні роки Богдан Шершун працював аналітиком на ТБ.

Помер колишній захисник "Дніпра" і збірної України Богдан Шершун. Про це у своєму телеграм-каналі розповів журналіст Володимир Звєров.

Повідомляється, що у Богдана була довга і тривала хвороба, з якою відомий гравець так і не зумів впоратися.

Шершуну було 42 роки.

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За "Дніпро" Богдан виступав протягом двох періодів (1997-2002 і 2005-2010) і зіграв за команду 169 поєдинків у всіх турнірах. Він також грав за київський "Арсенал", "Волинь" та "Кривбас". Шершун - бронзовий призер чемпіонату України з футболу у складі "Дніпра" (2001), також за кар'єру ставав переможцем Кубка УЄФА разом з московським ЦСКА (2005). З урахуванням Кубка Росії і єврокубків, за ЦСКА провів 81 матч, забив 2 голи.

Провів 4 матчі у складі збірної України під керівництвом Олега Блохіна.

По завершенню професійної кар'єри, Шершун грав за аматорський ФК "Случ" зі Старокостянтинова в чемпіонаті Хмельницької області. Також Богдан неодноразово брав участь у матчах за збірну України серед ветеранів та отримав тренерський диплом УЄФА категорії А.

Останнім часом Богдан Шершун працював експертом на ТБ, аналітиком в MEGOGO, а також в Асоціації футболу України.

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