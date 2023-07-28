Перемогу житомирському клубу принесли голи Макуана і Будківського.

У п'ятницю, 28 липня, був зіграний матч першого туру Української Прем'єр-ліги, в якому "Полісся" приймало рівненський "Верес".

Матч проходив у Житомирі на стадіоні "Центральний" і завершився впевненою перемогою господарів поля з рахунком 2:0.

Рахунок був відкритий в самому дебюті зустрічі - на 2-й хвилині після передачі В'ячеслава Танковського гол забив Бені Макуана. На 39-й хвилині "Полісся" подвоїло перевагу в рахунку - відзначився Пилип Будківський. Асистував нападнику "вовків" все той же В'ячеслав Танковський.

Відео дня

"Верес" - "Полісся" - 0:2

Голи: Макуана, 2, Будківський, 39

"Верес": Паст, Гагун, Жуліо Сезар, Курко, Балан, Кухарук (Шестаков, 74), Кучеров, В. Шарай (Дахновський, 74), Яго (С. Шарай,79), Блізніченко, Гайдучик (Марусич, 46)

"Полісся": Бойко, Смоляков, Гітченко, Кушніренко, Шабанов, Кравченко, Танковський (Крушинський, 84), Огіря, Макуана (Янаков, 73), Будківський, Козак (Шастал, 72)

Попередження: Балан, 27 - Кравченко, 30

Вилучення: Балан, 86 - Гітченко, 53

Варто відзначити, що для "Полісся" це була дебютна гра в Прем'єр-лізі. Клуб з Житомира вийшов у вищий дивізіон українського футболу вперше в своїй історії.

Додамо, що 28 липня в матчі-відкритті нового сезону УПЛ "Оболонь" і "Колос" зіграли внічию з рахунком 0:0.

У наступному турі УПЛ "Полісся" зіграє проти "Дніпра-1" (6 серпня), а "Верес" зіграє проти донецького "Шахтаря" (2 серпня).

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