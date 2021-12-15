Андрій Шевченко підкреслив, що перемога була необхідна, щоб повернути впевненість у своїх силах.

Український фахівець Андрій Шевченко прокоментував свою першу перемогу на посаді головного тренера "Дженоа" - над "Салернітаною" в Кубку Італії.

У своєму післяматчевому коментарі Шевченко зазначив, що перемога повинна надати команді впевненості:

"Чи стала ця перемога полегшенням для команди? Так. Це, безумовно, ковток свіжого повітря, який був нам потрібен, щоб повернути собі впевненість. Я думаю, що це була заслужена перемога, якщо не брати до уваги невдалий відрізок в середині матчу. Хлопці витиснули максимум зі своїх можливостей".

"Я знав, що зіткнуся з деякими труднощами, але поступово ми намагаємося справлятися з ними. Попереду на нас чекають два дуже складних матчі - проти "Лаціо" та "Аталанти". Треба добувати якісь очки до відкриття трансферного вікна. Ми опрацьовуємо деякі варіанти для посилення, яке нам необхідно. Поки ми задоволені рахунком 1:0 проти "Салернітани".

"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка

Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року. 9 листопада Шевченко приступив до своїх обов'язків.

У п'яти матчах Серії А під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 1 очко.

"Дженоа" програв "Сампдорії" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Ромі" (0:2) і "Мілану"(0:3), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0).

Після 17 зіграних турів команда Шевченка йде в зоні вильоту серії А - на 18-му місці. У "Дженоа" всього 10 набраних очок.

Свою першу перемогу Шевченку вдалося здобути лише в шостому матчі - в Кубку Італії "Дженоа" вдалося здолати "Салернітану" з рахунком 1:0.

Автор: Антон Дудар