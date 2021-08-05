Сторони поки не можуть узгодити умови контракту.

Голова Комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич є головним кандидатом на вакантну посаду тренера збірної України після відходу Андрія Шевченка.

За інформацією Sport.ua, президент УАФ Андрій Павелко вже веде переговори з Маркевичем, але сторонам поки не вдалося домовитися.

Головним спотиканням є терміни контракту. Павелко хоче, щоб Маркевич тренував збірну до кінця нинішнього року (іншими словами - до кінця відбіркового циклу на ЧС-2022). Водночас Маркевич не хоче бути "виконуючим обов'язки", а вимагає контракт до кінця 2024 року.

Цю інформацію підтверджує також Telegram-канал Динамо Київ Inside, зазначаючи, що виконком УАФ готовий підтримати кандидатуру Маркевича.

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Нагадаємо, в лютому Маркевич давав інтерв'ю, в якому говорив, що чекає на пропозицію очолити збірну.

Зміна тренера у збірній України: головне

1 серпня Андрій Шевченко зробив заяву, в якій попрощався зі збірною України.

Наступного дня УАФ офіційно підтвердила відхід тренера.

За інформацією ЗМІ, Маркевич - основний кандидат на зміну Шевченку. Запасним варіантом є Олексій Михайличенко. Що стосується Сергія Реброва, то, за інформацією ЗМІ, його кандидатуру в УАФ розглядати перестали через складнощі з розірванням контракту фахівця з еміратським "Аль-Айном".

Нового тренера збірної виконком УАФ має затвердити 9 серпня.

Автор: Антон Дудар