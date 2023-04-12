Норвезький футболіст продовжує вражати світ своїми бомбардирськими досягненнями.

У вівторок, 11 квітня, "Манчестер Сіті" обіграв мюнхенську "Баварію" у першому поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Гра проходила на стадіоні "Етіхад" і завершилася з рахунком 3:0.

Один з голів у цій зустрічі забив нападник "Сіті" Ерлінг Холанд, завдяки чому зміг встановити новий бомбардирський рекорд.

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За інформацією Opta, норвезький голеадор забив 45 голів за "Манчестер Сіті" у всіх турнірах поточного сезону, що є найкращим показником для футболістів англійської Прем'єр-ліги протягом одного сезону.

Повідомляється, що за цим показником Холанд перевершив досягнення Руда ван Ністелроя і Мохамеда Салаха, які в сезонах 2002/03 і 2017/18 відповідно забили по 44 голи у всіх турнірах.

Відзначимо, що Холанду вистачило всього 39 матчів, щоб забити свої 45 м'ячів.

Додамо, що в нинішньому сезоні норвезький футболіст лідирує в списку найкращих бомбардирів АПЛ з 30 голами в активі.

Абсолютний рекорд чемпіонату Англії за кількістю голів за сезон в чемпіонаті (34) належить Енді Коулу (у складі "Ньюкасла" в сезоні-1993/1994) і Алану Ширеру (у складі "Блекберна" в сезоні-1994/1995). Холанду залишилося забити всього чотири м'ячі, щоб побити цей рекорд. До завершення сезону АПЛ залишилося ще дев'ять ігор.

У поточному сезоні Ліги чемпіонів Ерлінг забив 11 голів у 7 матчах. Він лідирує в списку бомбардирів турніру.

Нагадаємо, Ерлінг Холанд перейшов до "Манчестер Сіті" влітку 2022 року з "Боруссії" Дортмунд. "Городяни" заплатили "джмелям" за трансфер норвежця 60 мільйонів євро.

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