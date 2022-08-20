Джорджо К'єлліні пожартував на тему своєї зовнішності.

Колишній футболіст збірної Італії та туринського "Ювентуса" Джорджо К'єлліні, який є одним з найкращих захисників в історії футболу, розповів, що будучи успішним спортсменом, він отримав від цього чимало вигоди.

У свої 38 років футболіст перебрався за океан у футбольний клуб "Лос-Анджелес", де тепер грає в одній команді з Гаретом Бейлом і Карлосом Велою. Але хоча майстер-класи з оборони від К'єлліні були настільки ж граціозні, як і сильні, він визнає, що це може бути одним з небагатьох прекрасних аспектів в ньому самому.

Напередодні екс-захисник збірної Італії прийшов на подкаст "Team Serie A", де його запитали, чи допомогло йому те, що він став футболістом, спати з іншими жінками.

Відповідь італійця виявилася досить-таки відвертою:

"Подивіться на мене. Подивіться, який я потворний... Так", - наводить слова К'єлліні Daily Star.

Варто відзначити, що італієць не в перший раз називає себе негарним. Гравець "Лос-Анджелеса" також називав себе "гидким каченям", коли в юності проходив через футбольні команди різного віку.

"Я був як Гидке каченя: на вигляд я негарний, але я завжди вдосконалююся. Це мій найкращий навик. Мені 33 роки, але у мене кращий сезон. Немає ніякого секрету; тільки пристрасть і робота", - заявляв свого часу К'єлліні.

Незважаючи ні на що, Джорджо К'єлліні має чудову і успішну кар'єру. Він дев'ять разів ставав чемпіоном серії а, по п'ять разів вигравав кубок і Суперкубок Італії. Крім того, К'єлліні є переможцем чемпіонату Європи з футболу 2020 року в складі збірної Італії.

Вас також можуть зацікавити новини: