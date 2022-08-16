У матчі "Верони" і "Наполі" було забито сім голів.

У понеділок, 15 серпня, були зіграні заключні два матчі першого туру чемпіонату Італії з футболу.

У першому матчі ігрового дня "Верона" на своєму полі приймала "Наполі". Поєдинок вийшов дуже видовищним і завершився перемогою гостей з рахунком 5:2.

Голи за неаполітанську команду в цій зустрічі забили футболісти Хвіча Кварацхелія, Віктор Осімхен, Пйотр Зеліньскі, Станіслав Лоботка і Маттео Політано. За "Верону" забитими м'ячами відзначилися нападники Кевін Ласанья і Тома Анрі.

У наступному турі чемпіонату Італії "Наполі" зіграє з клубом "Монца", а "Верона" зустрінеться з "Болоньєю".

"Верона" - "Наполі" - 2:5

Голи: Лазанья, 29, Анрі, 48 - Кварцхелія, 37, Осімхен, 45+3, Зеліньскі, 55, Лоботка, 65, Політано, 79

"Верона": Монтіпо, Фараоні, Гюнтер, Давідовіч, Аміоне (Рецос, 59), Лазовіч, Тамез, Онгла (Барак, 67), Іліч, Анрі (Пікколі, 59), Лазанья (Джуріч, 72)

"Наполі": Мерет, Ді Лоренцо, Рахмані, Кім Мін Чже, Маріу Руй (Олівера, 83), Лоботка, Зеліньскі (Дзербін, 76), Замбія-Ангісса, Кварацхелія (Елмаз, 68), Лосано (Політано, 76), Осімхен (Унас, 83)

Попередження: Онгла, Аміоне, Осіимхен

Огляд матчу:

Закривав програму першого туру Серії А поєдинок "Ювентуса" проти "Сассуоло". Гра завершилася розгромною перемогою туринців з рахунком 3:0.

Рахунок у поєдинку відкрив новачок Туринської команди Анхель Ді Марія, відзначившись дебютним голом у складі "бьянконері". Під кінець першого тайму Душан Влаховіч подвоїв перевагу господарів поля, реалізувавши пенальті, а на початку другої половини зустрічі він же встановив остаточний результат.

"Ювентус" - "Сассуоло" - 3:0

Ш: Ді Марія 26, Влахович, 43 пен., 51

"Ювентус": Перін, Даніло, Бонуччі, Бремер, Алекс Сандро (Де Шильо, 61), Куадрадо (Костіч, 61), Маккенні (Соуле, 76), Локателлі (Ровелла, 76), Закарія, Ді Марія (Міретті, 66), Влаховіч.

"Сассуоло": Консільї, Мюльдюр (Толян, 7), Айхан, Феррарі, Рожеріо, Харруі, Сейде, Фраттезі, Матеус Енріке, Торстведт, Кірьякопулос (Пінамонті, 59), Дефрель (Распадорі, 46), Берарді.

Попередження: Локателлі, Торстведт, Феррарі, Матеус Енріке.

Огляд матчу:

У наступному турі "Ювентус" зіграє проти "Сампдорії" в гостях. Гра запланована на 22 серпня. "Сассуоло" свій матч 2-го туру Серії А зіграє на своєму полі проти "Лечче" 20 серпня.

Нагадаємо, чинним чемпіоном Італії є "Мілан".

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