Пам'ятник був встановлений до річниці смерті аргентинця.

Біля стадіону італійського "Наполі" був встановлений пам'ятник легенді футболу Дієго Марадоні.

Про це повідомляє TgrRai в Twitter.

Монумент встановили в річницю смерті Марадони - він помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років.

Фанати неаполітанського клубу прийшли до стадіону, щоб вшанувати пам'ять Марадони та сфотографуватися біля пам'ятника.

Нагадаємо, що раніше "Наполі" перейменував свій домашній стадіон на честь легендарного аргентинця.

Марадона зіграв видатну роль в історії "Наполі". Він привів команду до двох єдиних в її історії чемпіонських титулів в Серії А, а також до перемоги в Кубку УЄФА.

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Автор: Антон Дудар