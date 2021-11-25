Пам'ятник Дієго Марадоні / фото REUTERS
Біля стадіону італійського "Наполі" був встановлений пам'ятник легенді футболу Дієго Марадоні.
Про це повідомляє TgrRai в Twitter.
Монумент встановили в річницю смерті Марадони - він помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років.
Фанати неаполітанського клубу прийшли до стадіону, щоб вшанувати пам'ять Марадони та сфотографуватися біля пам'ятника.
Нагадаємо, що раніше "Наполі" перейменував свій домашній стадіон на честь легендарного аргентинця.
Марадона зіграв видатну роль в історії "Наполі". Він привів команду до двох єдиних в її історії чемпіонських титулів в Серії А, а також до перемоги в Кубку УЄФА.
Фото REUTERS
Фото REUTERS
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Смерть Дієго Марадони: головне
- На початку листопада 2020 року Марадона переніс операцію на головному мозку. Йому видалили субдуральну гематому. 11 листопада він був виписаний з лікарні.
- Дієго Марадона пішов з життя 25 листопада. Йому було 60 років.
- Стали відомі останні слова і деталі смерті Марадони.
- Церемонія прощання з Марадоною пройшла в президентському палаці в Буенос-Айресі.
- Похорон легенди футболу відбулися 26 листопада.
- В результаті розтину була встановлена точна причина смерті Марадони.
- Особистого лікаря Марадони звинуватили в ненавмисному вбивстві.
- В організмі легенди футболу не виявили слідів наркотиків та алкоголю.