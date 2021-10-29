Богдан Бутко підозрює геїв у педофілії.

Колишній правий захисник "Шахтаря" і збірної України Богдан Бутко прокоментував свої грубі слова про рішення хавбека австралійського клубу "Аделаїда Юнайтед" Джоша Кавалло здійснити камінг-аут.

30-річний Бутко висловився про цей прецедент для інтернет-видання FanDay.

- Ви не боїтеся, що від вас вимагатимуть вибачень представники ЛГБТ?

- Я прошу вас, чого мені боятися. Боятися якраз треба ось цих новин та їхньої пропаганди.

- Що ви мали на увазі, коли написали, що вони вже розмножуються?

- Серед них є хлопці, які розмножуються. Вони беруть матір, удвох беруть сперму і виходить дитина. Світ котиться незрозуміло до чого. Як можна на це заплющувати очі?

- Ви грали у багатьох клубах. Чи були у командах представники нетрадиційної сексуальної орієнтації?

- Конкретно не було помічено. Але деякі мали свої якісь замашки, а там незрозуміло, як воно насправді. У душі купається 20 людей, а хтось починає заглядати, дивитись на щось.

- Якби ви зайшли до роздягальні і побачили, що у вашого одноклубника на вас ерекція. Ваші дії?

- Просто вийшов би та дав би йому в пику.

До того ж в Instagram Бутко вступив у перепалку з людьми, які не розділили його точку зору. Богдан заявив, що він не здивується, якщо виявиться, що 50% геїв ще й педофіли.

Джош Кавалло: перший відкритий футболіст-гей в історії

21-річний австралієць Джош Кавалло 27 жовтня зробив допис в соцмережах, де зізнався, що він гей.

Екс-футболіст збірної України Євген Левченко публічно підтримав Джоша.

Зірки футболу Антуан Грізманн, Златан Ібрагімович, Жерар Піке публічно підтримали Кавалло, похвалили його за хоробрість та виразили слова подяки й поваги.

Богдан Бутко: кар'єра

Бутко найбільш відомий за виступами за "Шахтар" і збірну України. На правах оренди він також виступав за "Іллічівець", російський "Амкар", польський "Лех" і турецький "ББ Ерзурумспор".

У складі збірної України праві захисник провів 33 матчі.

На цю мить Бутко є вільним агентом.

Автор: Артем Будрін