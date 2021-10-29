Колишній правий захисник "Шахтаря" і збірної України Богдан Бутко прокоментував свої грубі слова про рішення хавбека австралійського клубу "Аделаїда Юнайтед" Джоша Кавалло здійснити камінг-аут.
30-річний Бутко висловився про цей прецедент для інтернет-видання FanDay.
- Ви не боїтеся, що від вас вимагатимуть вибачень представники ЛГБТ?
- Я прошу вас, чого мені боятися. Боятися якраз треба ось цих новин та їхньої пропаганди.
- Що ви мали на увазі, коли написали, що вони вже розмножуються?
- Серед них є хлопці, які розмножуються. Вони беруть матір, удвох беруть сперму і виходить дитина. Світ котиться незрозуміло до чого. Як можна на це заплющувати очі?
- Ви грали у багатьох клубах. Чи були у командах представники нетрадиційної сексуальної орієнтації?
- Конкретно не було помічено. Але деякі мали свої якісь замашки, а там незрозуміло, як воно насправді. У душі купається 20 людей, а хтось починає заглядати, дивитись на щось.
- Якби ви зайшли до роздягальні і побачили, що у вашого одноклубника на вас ерекція. Ваші дії?
- Просто вийшов би та дав би йому в пику.
До того ж в Instagram Бутко вступив у перепалку з людьми, які не розділили його точку зору. Богдан заявив, що він не здивується, якщо виявиться, що 50% геїв ще й педофіли.
Джош Кавалло: перший відкритий футболіст-гей в історії
- 21-річний австралієць Джош Кавалло 27 жовтня зробив допис в соцмережах, де зізнався, що він гей.
- Екс-футболіст збірної України Євген Левченко публічно підтримав Джоша.
- Зірки футболу Антуан Грізманн, Златан Ібрагімович, Жерар Піке публічно підтримали Кавалло, похвалили його за хоробрість та виразили слова подяки й поваги.
Богдан Бутко: кар'єра
- Бутко найбільш відомий за виступами за "Шахтар" і збірну України. На правах оренди він також виступав за "Іллічівець", російський "Амкар", польський "Лех" і турецький "ББ Ерзурумспор".
- У складі збірної України праві захисник провів 33 матчі.
- На цю мить Бутко є вільним агентом.