Гол Георгія Судакова допоміг збірній України перемогти Північну Македонію.

Збірна України напередодні перемогла Північну Македонію в рамках 7-го туру кваліфікації Євро-2024 з футболу.

Один з голів у цій зустрічі забив Георгій Судаков. Після матчу 21-річний півзахисник поділився враженнями від дебютного голу за національну команду.

"Не було установки бити здалеку. Просто так склалося, що був момент для удару - і пробив. Перший раз вдалося забити завдяки рикошету, був ще момент - воротар зробив хороший сейв. Багато моментів було, коли потрібно було грати вперед, були моменти, коли міг віддати кращу передачу. Головне, що здобули перемогу, три очки. Рухаємося далі.

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Звичайно емоції краще, ніж після Італії, але вже думаємо про Мальту. Готуємося до наступної гри. Ми будемо грати на виїзді. У першому матчі в Словаччині було дуже складно проти них, перемогли 1:0. Було так само багато моментів, ми їх не реалізували. Сподіваюся, якщо заб'ємо швидкий м'яч, буде набагато легше.

Чи вірив у другий гол України? Звичайно. Як атакуючий футболіст, я хочу постійно забивати, віддавати гольові передачі. Я сконцентрований на воротах і гольових діях. Гол Караваєва? Шедевр.

При "своїх" трибунах грати неймовірно. Весь стадіон тебе підтримує - це дуже атмосферно. Дуже допомагає. І перед матчем, і після, і під час гри це заряджає. Коли така підтримка, ти не можеш зупинитися", - наводить слова Судакова Суспільне Спорт.

Відзначимо, що збірна України набрала 10 очок за шість зіграних матчів в рамках відбору на ЧЄ-2024. "Синьо-жовті" посідають третє місце в групі, поступаючись Італії (2-е місце, 10 очок) тільки в різниці голів.

У наступному турі кваліфікації Євро-2024 збірна України на виїзді зіграє з Мальтою. Матч відбудеться 17 жовтня. У заключному турі "синьо-жовті" зустрінуться з Італією. Матч заплановано на 20 листопада.

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