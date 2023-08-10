Рішення виїхати з Москви футболіст, за його словами, ухвалив в "цілях своєї безпеки".

Норвезький футболіст Матіас Норманн, півзахисник російського клубу "Ростов", який виступав на правах оренди за "Динамо" (Москва), після атаки дронів на російську столицю вирішив втекти з країни.

Як заявив генеральний директор "Динамо" Павло Пивоваров в коментарі журналістам, легіонер-півзахисник направив в клуби "Ростов" та "Динамо" заяву про розірвання контракту.

Це сталося після того, як в будівлю "Москва-Сіті" в російській столиці потрапили дрони. Рішення виїхати з Москви футболіст, за його словами, прийняв в "цілях своєї безпеки".

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"Він виїхав з країни у зв'язку з ситуацією з дронами в "Москва-Сіті". Будемо звертатися до суду", – пригрозив Пивоваров.

Хто такий Матіас Норманн

27-річний норвежець Матіас Норманн почав кар'єру в рідній країні. Брав участь у чемпіонаті Норвегії, грав за місцеві "Лофотен" і "Буде-Глімт".

У 2017 році підписав контракт з англійським клубом "Брайтон енд Гоув Альбіон", але незабаром повернувся до Норвегії, де на правах оренди продовжив грати за клуб "Молде", так і не зігравши за англійську команду жодного матчу.

У січні 2019-го уклав контракт з російським клубом "Ростов", де за два роки зіграв у 56 матчах. Паралельно виступав у складі національної збірної Норвегії.

На початку 2022-го на правах оренди приєднався до московського "Динамо" (17 нерезультативних матчів минулого року, 1 гра цього сезону).

За рішення грати в чемпіонаті РФ футболіста виключили зі складу національної збірної Норвегії.

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