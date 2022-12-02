Португалія все одно фінішувала на першому місці.

У п'ятницю, 2 грудня, в рамках третього туру чемпіонату світу з футболу, який проходить у Катарі, збірна Португалії протистояла національній команді Південної Кореї.

Підопічні Фернанду Сантуша першими відкрили рахунок, але корейці у вольовому стилі вирвали перемогу. Вирішальний гол забив Хван Хі Чхан на 92-й хвилині. Південну Корею задовільняла лише перемога для виходу в плей-оф і вони змогли домогтися потрібного результату.

Португалія все одно фінішувала на першому місці.

Відео дня

У паралельному матчі Гана поступилася Уругваю з рахунком 0:2. Уругвай має теж 4 очки, як і Корея, але азіатська збірна крокує далі, тому що в них більша кількість забитих голів на груповому етапі. Різниця забитих/пропущених у Кореї та Уругвая однакова.

Південна Корея – Португалія – 2:1

Голи: Орта, 5 (0:1), Кім Йон Гвон, 27 (1:1), Хван Хі Чхан, 90+1 (2:1)

Південна Корея: Кім Сон Гю, Кім Чжин Су, Кім Мін Чже, Чон У Ен, Хван Ін Бом, Сон Хин Мін, Лі Дже Сон (Хван Хі Чхан, 66), Кім Мун Хван, Хван Ий Чо, Чо Ки Син (Чо Ю Мін, 90+3), Кім Йон Гвон (Сон Чун Хо, 81)

Португалія: Кошта, Далот, Пепе, Антоніу Сілва, Канселу, Матеус (Палінья, 65), Невеш (Леау, 65), Вітінья (Карвалью, 81), Жоау Маріу (Бернарду Сілва, 81), Роналду (Андре Сілва, 65), Орта

Відео огляд матчу

Турнірна таблиця групи H

Раніше повідомлялося, що у плей-оф вийшла Японія та Іспанія, а Німеччина сенсаційно покинула змагання.

Вас також можуть зацікавити новини: