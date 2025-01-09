Дешам зазначив, що ніколи не хочеться припиняти, коли все йде добре, але, на його думку, треба вміти сказати "стоп".

Головний тренер національної збірної Франції Дідьє Дешам оголосив, що піде з посади після Чемпіонату світу 2026 року.

"Це буде 2026 рік. Я тут з 2012 року, і планую бути тут до 2026 року, до наступного Чемпіонату світу. Після нього все закінчиться, тому що в якийсь момент треба зупинитися. У моїй голові це дуже ясно. Я виконую свою роботу з незмінним бажанням і пристрастю, щоб збірна Франції зберігала найвищий рівень. Але 2026 рік – дуже хороший момент для розставання", - прокоментував фахівець.

Дешам зазначив, що ніколи не хочеться припиняти, коли все йде добре, але, на його думку, треба вміти сказати "стоп". "Далі буде життя. Я не знаю, яким воно буде, але воно теж вийде дуже хорошим. 14 років теж великий термін. Я тут не заради рекордів. Найважливіше те, що збірна Франції залишається на вершині, де вона була багато років", - пояснив своє рішення Дешам.

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Дешам у французькій збірній

Під керівництвом Дідьє Дешама французька збірна зіграла 165 матчів, з яких 106 - перемогла, у 28 іграх зазнала поразки та 31 раз зіграла в нічию.

З Дешамом французи перемогли на Чемпіонаті світу у 2018 році та Лізі націй 2020/21.

В кінці минулого року Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) підбила підсумки 2024 року. Було визначено найкращого тренера національної збірної. Так, ним став Луїс де ла Фуенте, який допоміг Іспанії виграти Євро-2024. А Дідьє Дешам посів третю позицію в рейтингу.

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