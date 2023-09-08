Збірна Франції виграла п'ять з п'яти матчів в рамках кваліфікації Євро-2024.

У четвер, 7 вересня, відбувся поєдинок п'ятого туру кваліфікації Євро-2024, в якому збірна Франції протистояла національній команді Ірландії.

Гра пройшла на стадіоні "Парк де Пренс" в Парижі і завершилася перемогою господарів поля з рахунком 2:0.

Збірна Франції перший гол забила на 19-й хвилині - Орельєн Тчуамені отримав пас від Кіліана Мбаппе і потужним ударом з-за меж штрафного відправив м'яч у нижній кут воріт.

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На 48-й хвилині форвард Маркус Тюрам забив другий м'яч французької команди, встановивши фінальний рахунок на табло.

Франція - Ірландія - 2:0

Голи: Тчуамені, 19, Тюрам, 48

Франція: Меньян, Кунде (Павар, 90), Упамекано, Л. Ернандес (Саліба, 73), Т. Ернандес, Тчуамені, Рабьо, Дембеле (Коман, 73), Грізманн (Камавінга, 90), Мбаппе, Жиру (Тюрам, 26)

Ірландія: Базуну, Коллінз, Іган, Стівенс (Макклін, 46), Даффі, Моламбі (О'ші, 68), Каллен, Браун, Найт, Іда (Кін, 68 (Конноллі, 78)), Огбене (Ебоселе, 84)

Попередження: Т. Ернандес, Грізманн - Каллен

Огляд матчу:

Після п'яти зіграних турів у групі B кваліфікації Євро-2024 лідирує збірна Франції. В активі підопічних Дідьє Дешама 15 набраних очок. Ірландія з трьома балами йде на четвертому місці.

Наступний тур відбору на ЧЄ-2024 з футболу збірна Франції пропускає. Національна команда Ірландії в рамках шостого туру зіграє проти збірної Нідерландів.

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