Павло Швидкий готував гравців збірної України до матчів ЧС-2006.

24 січня на 74-му році життя помер легендарний масажист і фізіотерапевт київського "Динамо" Павло Швидкий.

Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Павло Швидкий присвятив київському клубу кілька десятиліть свого життя, прийшовши в "Динамо" в 1980 році. Через його руки пройшло багато поколінь динамівських футболістів. Він причетний до багатьох перемог "Динамо" на футбольних полях, у тому числі до завоювання Кубка Кубків 1986 року.

"Павло Миколайович допомагав "Динамо" утримувати статус найсильнішого клубу країни і доклав руку до видатних перемог, у тому числі до завоювання Кубка володарів кубків-1986. Про його участь у розвитку та популяризації футболу свідчать нагороди державного рівня, якими він був відзначений.

Всі, хто мав честь працювати і спілкуватися з Павлом Миколайовичем, знають його як порядну, чуйну, скромну і добру людину, надійного друга і кваліфікованого фахівця. Швидкий віддавав себе команді і був справжнім професіоналом своєї справи. Висловлюю щирі співчуття його родині, близьким і рідним.

Світла пам'ять про Павла Миколайовича залишиться в наших серцях назавжди", - йдеться в повідомленні на сайті "Динамо".

Більше 10 років Швидкий мужньо боровся з онкологією.

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