Жан-П'єр Адамс помер у віці 73 років.

На 74-му році життя перестало битися серце колишнього футболіста збірної Франції та паризького ПСЖ Жана-П'єра Адамса.

Про це повідомляє Lequipe.

Жан-П'єр Адамс, який виступав на позиції центрального захисника, повісив бутси на цвях у 1981 році, а через рік впав у кому. Він не виходив зі стану коми 39 років. До цього призвела помилка анестезіолога під час операції на коліні.

Всі ці 39 років за Адамсом доглядала його дружина Бернадетт. Шостого вересня француз помер, так і не вийшовши з коматозного стану.

Адамс за свою кар'єру захищав кольори таких клубів як ПСЖ, "Ніцца", "Нім" та інших французьких команд. В його активі 22 поєдинки за збірну Франції.

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Автор: Артем Будрін