ПСЖ офіційно оголосив про трансфер Джанлуїджі Доннарумми.

Французький ПСЖ продовжує активно проявляти себе на трансферному ринку. Цього разу віце-чемпіони Франції офіційно підписали найкращого гравця Євро-2020 ДжіДжі Доннарумму.

Голкіпер приєднався до ПСЖ на правах вільного агента, позаяк його контракт з "Міланом" завершився ще наприкінці червня цього року. 22-річний воротар підписав угоду з парижанами до 2026 року.

Доннарумма дебютував за "Мілан" у віці 16 років та з 2015 року був основним стражем воріт "россонері". Проте він не зміг домовитися з керівництвом щодо умов нового контракту та покинув рідну команду.

ПСЖ в себе у Twitter представив трансфер.

Доннарумма має у своєму активі 33 поєдинки у футболці збірної Італії, котрій допоміг стати чемпіоном Європи-2020.

ПСЖ в це трансферне вікно вже встиг забрати вільними агентами двох топ-виконавців: Джорджіньо Вейналдума та Серхіо Рамоса. Також парижани придбали в міланського "Інтера" Ашрафа Хакімі за 80 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Доннарумма кумедно пояснив свою поведінку після переможної серії пенальті у фіналі Євро-2020.

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Автор: Артем Будрін