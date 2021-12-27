Олексію Гуцуляку роблять британську візу, щоб він в разі чого міг зіграти проти Шотландії у відборі на ЧС-2022.

24-річний півзахисник "Дніпра-1" Олексій Гуцуляк підтвердив чутки про те, що він увійшов до розширеного списку з 36 футболістів, які готуватимуться до поєдинку плей-оф кваліфікації ЧС-2022 проти Шотландії.

Цитує Гуцуляка FanDay.

- Олексію, це правда, що вас внесли до розширеного списку збірної України?

- Розмови були, але це ще не офіційно.

- З вами зв'язувалися зі збірної України?

- Так, зв'язувалися щодо візи. Але поки що нічого не вирішено. Буде зрозуміло, коли надійде офіційний виклик.

- Які емоції були, адже це дебютний виклик для вас?

- Звичайно, позитивні, але це лише розширений список. Треба працювати, добре провести збори, і все буде добре.

Зауважимо, що Гуцуляк з 2013 по 2020 рік виступав у львівських "Карпатах", їздив в оренду до іспанського "Вільярреала" у 2016 році, але там взагалі не заграв і навіть не дебютував за першу команду. Після "Карпат" Олексій перейшов до "Десни", а влітку 2021 року приєднався до "Дніпра-1".

Раніше Олександр Петраков повідомив, що до розширеного списку потрапив ще один дебютант - Михайло Мудрик з "Шахтаря".

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Шотландія - Україна: перед матчем

Суперники раніше зустрічалися двічі. Це були матчі кваліфікації до Євро-2008. В Києві Україна перемогла з рахунком 2:0, а у себе вдома Шотландія взяла реванш - 3:1.

Збірна Шотландії має переможну серію з шести офіційних поєдинків поспіль.

Олександр Зінченко прокоментував результат жеребу. Петраков теж відреагував на майбутнього суперника.

Збірна України у кваліфікації на ЧС-2022