Україна зіграє контрольний матч з Болгарією 11 листопада.

Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков прокоментував підготовку національної команди до поєдинку проти Боснії і Герцеговини через контрольний матч з Болгарією.

Петраков заявив, що дасть деяким футболістам відпочинок у грі з Болгарією, а на матч з боснійцями він планує випустити тих футболістів, які проявлять себе найкраще.

"Ми дивимося на гру з Боснією, думаємо, вирішуємо. Деяким хлопцям дам відпочити (проти Болгарії - прим.), тому що вони дуже багато награли, щоб вони були свіжі.

Читайте такожЄвропейська кваліфікація ЧС-2022: розклад матчів 9-го туруДеякі зіграють по тайму. У нас всього лише 6 замін, так що величезної ротації не може бути. Не можу дати час всім приїхали, вони це прекрасно розуміють.

Як хто себе проявить перед цим матчем року, як хто буде віддаватися грі, ті і вийдуть на вирішальний матч з Боснією", - наводить слова Петракова tribuna.com.

Нагадаємо, виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков викликав на листопадові матчі національної команди 23 футболісти.

Збірна України: матчі в листопаді

Збірна України зіграє 11 листопада вдома товариську гру проти Болгарії, а потім 16 листопада в гостях проти Боснії і Герцеговини в рамках кваліфікації до ЧС-2022.

Після семи поєдинків Україна посідає у своїй відбірковій групі друге місце, набравши 9 очок. Однак у головних конкурентів є матч в запасі.

Автор: Володимир Медяник