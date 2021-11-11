Збірна України прийме Болгарію в Одесі на стадіоні "Чорноморець".

У четвер, 11 листопада національна збірна України з футболу зіграє товариський поєдинок проти Болгарії. Гра пройде в Одесі на стадіоні "Чорноморець".

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Україна - Болгарія.

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Початок зустрічі - о 19.30.

Збірна України

Під керівництвом тимчасово виконуючого обов'язки головного тренера Олександра Петракова збірна України поки не програла жодного матчу, але і виграти зуміла всього один поєдинок з п'яти зіграних.

Гра проти болгар це з одного боку просто товариський матч, з іншого боку - це генеральна репетиція перед ключовим поєдинком відбору ЧС-2022 проти збірної Боснії і Герцеговини. Проти Болгарії українцям важливо не тільки відрепетирувати якісь техніко-тактичні моменти, а й виграти, щоб отримати цей самий переможний настрій напередодні надважливого протистояння з боснійцями.

Болгарія хороший вибір для контрольного матчу оскільки команда в цілому грає в схожому стилі як Боснія і Герцеговина, до того ж з болгарами в українців досить хороша статистика: три перемоги при одній нічиїй. Для підняття атмосфери в роздягальні і бойового духу збірної України важливо здобути перемогу в цьому протистоянні.

Збірна Болгарії

Збірна Болгарії свої турнірні завдання в рамках відбору на чемпіонат світу вже "вирішила". Болгари втратили шанси на вихід в плей-офф кваліфікації і тепер зосереджені лише на тому, щоб награвати склад на майбутні турніри, може спробувати "обкатати" якихось новачків або спробувати в грі футболістів, які мають мало ігрової практики. Безумовно ясний Петров буде експерементувати зі складом, шукати нові взаємодії.

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Історія протистоянь

Збірні Болгарії та України ніколи за всю історію не грали між собою в офіційних матчах. Історія протистоянь цих команд налічує всього 4 поєдинки - всі товариські. Вперше команди зіграли між собою в 1999 році, той матч завершився внічию 1:1. Відкрив рахунок тоді Сергій Ребров, реалізувавши пенальті на 83-й хвилині. Зрівняв рахунок у грі Івайло Петков на 90-й хвилині.

Читайте такожУАФ звернулася до УЄФА у зв'язку з недопуском українських уболівальників на доленосний матч збірної у відборі НС-2022У 2000 році ці команди знову зустрілися в товариському поєдинку і цього разу Україні вдалося здобути мінімальну перемогу. Голом відзначився Андрій Шевченко на 54-й хвилині гри. Після цього матчу команди не зустрічалися між собою більше десяти років і тільки в 2011 році зіграли між собою знову. У Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського збірна України розгромила болгар з рахунком 3:0. Голи за "синьо-жовтих" забивали Євген Селін, Андрій Шевченко та Андрій Ярмоленко.

Востаннє між собою команди зустрічалися майже 10 років тому. У 2012 році в Софії збірна України мінімально перемогла Болгарію з рахунком 1:0. Переможний гол українців забив Олександр Кучер.

Орієнтовні склади:

Україна: П'ятов, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Караваєв, Сидорчук, Шапаренко, Соболь, Циганков, Яремчук, Малиновський

Болгарія: Караджов, Турицов, П. Христов, Божиков, Велковський, Чочев, Б. Цонев, Недєлєв, Мамінов, Десподів, Ілієв

Слова перед матчем

В. о. головного тренера збірної України Олександр Петраков:

"У четвер у нас дуже серйозна гра. Ми готуємося до Боснії і Герцеговини. Про завдання говорити не буду, в четвер все побачите. Гра з Болгарією дуже важлива для нас.

Дуже хочемо, щоб одесити прийшли і підтримали нас. У Львові була відмінна підтримка, я такого ще ніколи не відчував. Тому чекаємо вболівальників в Одесі і сподіваємося на підтримку напередодні важливої гри з Боснією і Герцеговиною".

Головний тренер збірної Болгарії Ясен Петров:

"Україна-сильний суперник. Сподіваюся, що ми продемонструємо хорошу гру. Зараз ми будуємо нову команду, на яку слід створювати тиск, щоб дізнатися, як ми працюємо. Нам необхідний досвід зустрічей з такими суперниками.

Упевнений, що з Боснією і Герцеговиною Україна буде діяти інакше, ніж з нами. Суперник має славну історію і сильних футболістів у своєму розпорядженні. Сподіваюся, що мої хлопці напишуть свою історію. У нас теж є хороші традиції".

Арбітр

Судити товариський матч збірних України та Болгарії буде турецький рефері Арда Кардешлер.

Автор: Володимир Медяник