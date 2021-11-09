Для "жовто-синіх" це остання репетиція перед доленосним поєдинком кваліфікації ЧС-2022.

Збірна України 11 листопада вдома проведе спаринг проти болгарської національної команди. Контрольна гра відбудеться в Одесі на стадіоні "Чорноморець". Початок - о 19:30.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Болгарія.

Прогнози букмекерів виглядають наступним чином: коефіцієнт на перемогу України складає 1,63, а на тріумф болгар - 5,50. На нічию в цьому протистоянні можна поставити з коефіцієнтом 3,84.

На те, що підопічні Олександра Петракова зможуть не програти пропонується коефіцієнт 1,10. На те, що Болгарія не поступиться - 2,80.

Україна - Болгарія: перед матчем

Історія протистоянь між командами налічує 4 зустрічі: тричі перемагала Україна (3:0, 1:0 та 1:0) й один раз була зафіксована нічия (1:1). Це все були товариські матчі.

25 гравців викликано до розташування команди. Травмованого Віталія Миколенка у таборі замінив Віктор Корнієнко.

Розсудить суперників бригада арбітрів з Туреччини на чолі з Ардою Кардезлером. Обов'язки четвертого рефері виконуватиме українець Віталій Романов.

16-го листопада Україна в гостях зіграє проти Боснії і Герцеговини - це вирішальний поєдинок для "жовто-синіх", де на кону стоятиме путівка на чемпіонат світу-2022.

Автор: Артем Будрін