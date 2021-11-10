В. о. тренера збірної України побажав Шевченку удачі на новій посаді.

Національна збірна України зіграє два матчі в рамках листопадового збору: товариський матч проти збірної Болгарії і поєдинок відбору ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини.

Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков на прес-конференції розповів про підготовку команди до майбутніх ігор, повідомляє офіційний сайт УАФ.

- Довбик, Матвієнко і Качараба тренувалися окремо від команди, причому Качараба був у масці. Чи все в порядку з гравцями?

- 7 листопада вони зіграли у своїх чемпіонатах по 90 хвилин, тому вони тренувалися окремо, у них було відновлення. Те, що Качараба грав в масці... він буде грати в масці ще 3-4 місяці. Це лікарі йому так сказали. Всі здорові. Ми зробили тести (на коронавірус-прим. ред.), сьогодні нам дали результати. Всі вони негативні.

- Прокоментуйте призначення Андрія Шевченка головним тренером "Дженоа".

- Вся команда, весь тренерський штаб, всі гравці бажають Андрію Миколайовичу успіхів в Італії. Ми всі горді тим, що він прийняв команду з Серії А.ми віримо в нього.

Читайте такожВирішальний матч України проти Боснії і Герцеговини знаходитись під загрозою- Ви вже думками в матчі з Боснією і Герцеговиною? Або ставите перед командою якісь завдання на завтрашній поєдинок з Болгарією? І якщо так, то які це завдання?

- Завтра дуже серйозна гра. Це контрольна гра. Ми готуємося до Боснії. Які саме завдання ставляться, говорити тут не буду. Завтра все побачите. Але гра з Болгарією дуже важлива для нас.

Дуже хочемо, щоб прийшли одесити і підтримали нас. У Львові була відмінна підтримка. Я такої підтримки ніколи не відчував, ми дуже вдячні за неї. Дуже хочемо, щоб в Одесі вболівальники підтримали збірну перед найважливішою грою з Боснією.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що УАФ звернулася до УЄФА у зв'язку з недопуском українських уболівальників на доленосний матч збірної у відборі ЧС-2022.

Збірна України: матчі в листопаді

Збірна України зіграє 11 листопада вдома товариську гру проти Болгарії, а потім 16 листопада в гостях проти Боснії і Герцеговини в рамках кваліфікації до ЧС-2022.

Після семи поєдинків Україна посідає у своїй відбірковій групі друге місце, набравши 9 очок. Однак у головних конкурентів є матч в запасі.

Автор: Володимир Медяник