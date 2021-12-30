Головний тренер збірної України Олександр Петраков підбив підсумки 2021 року, що минає.
В інтрев'ю офіційному сайту УАФ наставник національної команди розповів про головні досягнення збірної в році, що минає, а також прокоментував майбутні поєдинки в плей-офф відбору на ЧС-2022, які будуть зіграні в березні наступного року.
- Олександре Васильовичу, як ви оціните свій етап роботи з головною командою країни?
- Я б не хотів цього робити, оскільки для нас відбірковий турнір ще не завершено. Попереду стикові матчі, Перший з яких проти Шотландії. Поки виконана тільки половина завдання.
- Після вирішального поєдинку з Боснією і Герцеговиною ви позбулися приставки в. о.. Для вас це мало значення?
- Ні в якому разі. Це не заважало мені якісно виконувати свою роботу. Коли ти знаходишся в процесі, особливо зі збірною України, на такі дрібниці не звертаєш уваги. Тим більше, я постійно відчував підтримку від президента УАФ Андрія Павелка. Хочу подякувати йому за довіру.
- Під вашим керівництвом у збірній України дебютували сім футболістів. Ви задоволені цими хлопцями?
- Щоб робити якісь висновки, потрібен час. Але якщо ці виконавці виходили на поле в синьо-жовтих футболках, значить, на той момент вони цього заслуговували. Ми уважно стежимо за всіма гравцями з українським паспортом. Я вірю, що це не останні дебютанти головної команди країни.
- Було видно, що ви не були засмучені результатом жеребкування плей-офф відбору ЧС-2022...
- Не хотілося потрапити на Італію чи Португалію. І хоча британські команди теж сильні, буде цікаво зустрітися з Шотландією. Шкода тільки, що ми не зіграємо на своєму полі. Але нічого, будемо готуватися. е
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- Такий був жереб Ліги націй. Що ж, тим цікавіше буде. Ми ще ніколи не грали проти Ірландії, тому це теж буде для нашої збірної хорошим досвідом. А з Вірменією давно не зустрічалися. Думаю, це буде цікаве суперництво. Але якщо ми хочемо повернутися в Дивізіон А, потрібно вигравати групу. 21 травня закінчується чемпіонат країни, збірники трохи відпочинуть, а потім почнемо готуватися до поєдинків Ліги націй. У червні графік ігор буде дуже складним, оскільки доведеться провести чотири матчі за короткий проміжок часу.
- Який поєдинок був найскладнішим для вас біля керма збірної України?
- Кожен з семи матчів був по-своєму складним. Але я б виділив виїзний поєдинок з боснійцями, оскільки в ньому вирішувалася подальша доля збірної України.
- Під час роботи в національній команді ви відчували підтримку вболівальників?
- Безумовно. Наші вболівальники нам дуже допомогли як в гостьових матчах, так і в домашніх. Особливо вразила мене атмосфера на "Арені Львів". Я ніколи ще такого не бачив. Це надавало моїм підопічним сил. За це можу тільки подякувати фанів від щирого серця.
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- Не тільки вболівальникам, але всім співвітчизникам хочу побажати здоров'я, удачі і терпіння. Разом ми сила! Можу пообіцяти, що збірна України зробить все можливе, щоб пробитися у фінальну частину чемпіонату світу.
Шотландія - Україна: перед матчем
- Суперники раніше зустрічалися двічі. Це були матчі кваліфікації до Євро-2008. У Києві Україна перемогла з рахунком 2:0, а у себе вдома Шотландія взяла реванш - 3:1.
- Збірна Шотландії має переможну серію з шести офіційних поєдинків поспіль.
- Олександр Зінченко прокоментував результат жереба. Петраков теж відреагував на майбутнього суперника.
Збірна України у кваліфікації на ЧС-2022
- На груповому етапі Україна виступала в одній групі з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.
- Українці двічі перемогли, шість разів зіграли внічию, набрали 12 очок і посіли друге місце після Франції, потрапивши в плей-офф.
Півфінали плей-офф відбору на ЧС - 2022 заплановані на 24-25 березня, фінали-28-29 березня.
Збірна України зіграє проти Шотландії в півфіналі на виїзді. У разі перемоги наша команда проведе фінал також на полі суперника з переможцем пари Уельс - Австрія.
- У відборі на ЧС Україна встановила унікальний рекорд.