Наставник збірної України пообіцяв, що зробить все можливе, щоб пробитися у фінальну частину ЧС-2022.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков підбив підсумки 2021 року, що минає.

В інтрев'ю офіційному сайту УАФ наставник національної команди розповів про головні досягнення збірної в році, що минає, а також прокоментував майбутні поєдинки в плей-офф відбору на ЧС-2022, які будуть зіграні в березні наступного року.

- Олександре Васильовичу, як ви оціните свій етап роботи з головною командою країни?

- Я б не хотів цього робити, оскільки для нас відбірковий турнір ще не завершено. Попереду стикові матчі, Перший з яких проти Шотландії. Поки виконана тільки половина завдання.

- Після вирішального поєдинку з Боснією і Герцеговиною ви позбулися приставки в. о.. Для вас це мало значення?

- Ні в якому разі. Це не заважало мені якісно виконувати свою роботу. Коли ти знаходишся в процесі, особливо зі збірною України, на такі дрібниці не звертаєш уваги. Тим більше, я постійно відчував підтримку від президента УАФ Андрія Павелка. Хочу подякувати йому за довіру.

- Під вашим керівництвом у збірній України дебютували сім футболістів. Ви задоволені цими хлопцями?

- Щоб робити якісь висновки, потрібен час. Але якщо ці виконавці виходили на поле в синьо-жовтих футболках, значить, на той момент вони цього заслуговували. Ми уважно стежимо за всіма гравцями з українським паспортом. Я вірю, що це не останні дебютанти головної команди країни.

- Було видно, що ви не були засмучені результатом жеребкування плей-офф відбору ЧС-2022...

- Не хотілося потрапити на Італію чи Португалію. І хоча британські команди теж сильні, буде цікаво зустрітися з Шотландією. Шкода тільки, що ми не зіграємо на своєму полі. Але нічого, будемо готуватися. е

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- Такий був жереб Ліги націй. Що ж, тим цікавіше буде. Ми ще ніколи не грали проти Ірландії, тому це теж буде для нашої збірної хорошим досвідом. А з Вірменією давно не зустрічалися. Думаю, це буде цікаве суперництво. Але якщо ми хочемо повернутися в Дивізіон А, потрібно вигравати групу. 21 травня закінчується чемпіонат країни, збірники трохи відпочинуть, а потім почнемо готуватися до поєдинків Ліги націй. У червні графік ігор буде дуже складним, оскільки доведеться провести чотири матчі за короткий проміжок часу.

- Який поєдинок був найскладнішим для вас біля керма збірної України?

- Кожен з семи матчів був по-своєму складним. Але я б виділив виїзний поєдинок з боснійцями, оскільки в ньому вирішувалася подальша доля збірної України.

- Під час роботи в національній команді ви відчували підтримку вболівальників?

- Безумовно. Наші вболівальники нам дуже допомогли як в гостьових матчах, так і в домашніх. Особливо вразила мене атмосфера на "Арені Львів". Я ніколи ще такого не бачив. Це надавало моїм підопічним сил. За це можу тільки подякувати фанів від щирого серця.

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- Не тільки вболівальникам, але всім співвітчизникам хочу побажати здоров'я, удачі і терпіння. Разом ми сила! Можу пообіцяти, що збірна України зробить все можливе, щоб пробитися у фінальну частину чемпіонату світу.

Шотландія - Україна: перед матчем

Суперники раніше зустрічалися двічі. Це були матчі кваліфікації до Євро-2008. У Києві Україна перемогла з рахунком 2:0, а у себе вдома Шотландія взяла реванш - 3:1.

Збірна Шотландії має переможну серію з шести офіційних поєдинків поспіль.

Олександр Зінченко прокоментував результат жереба. Петраков теж відреагував на майбутнього суперника.

Збірна України у кваліфікації на ЧС-2022