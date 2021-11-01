Віктор Корнієнко переведений з резервного списку до основного.

Керманич збірної України Олександр Петраков перевів лівого захисника "Шахтаря" Віктора Корнієнка з резервного списку до основного.

Про це повідомляє офіційна сторінка УАФ в Instagram.

Таке рішення зумовлене травмою оборонця "Динамо" Віталія Миколенка, який зазнав пошкодження та не допоможе національній команді у двох найближчих матчах.

Зазначимо, що 22-річний Корнієнко провів у збірній 2 поєдинки. У своїй дебютній грі Віктор відзначився забитим м'ячем у ворота Чехії.

Петраков раніше оприлюднив повний склад на збір команди в листопаді.

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Збірна України: матчі у листопаді

Збірна України у листопаді проведе два матчі: 11 листопада вдома товариську гру проти Болгарії, а потім 16 числа в гостях проти Боснії та Герцеговини в рамках кваліфікації до ЧС.

Після семи поєдинків Україна посідає у своїй відбірковій групі друге місце, набравши 9 очок. Проте у головних конкурентів є матч в запасі.

Автор: Артем Будрін