Ліонелю Мессі підкорилося відразу кілька досягнень у грі проти Мексики.

У суботу, 26 листопада, у поєдинку другого туру групового етапу ЧС-2022 з футболу збірна Аргентини обіграла команду Мексики.

Найкращим гравцем цього поєдинку став нападник аргентинців Ліонель Мессі, який відзначився забитим голом і віддав результативну передачу.

Як повідомляє MisterChip, 35-річний футболіст встановив новий рекорд чемпіонатів світу - він відзначився асистом на п'ятому мундіалі.

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Таким чином, Ліонель Мессі став першим гравцем в історії, який записав на свій рахунок гольові передачі на п'яти чемпіонатах світу. У 2006 році він зробив 1 асист, а в 2010-му, 2014-му і 2018-му – по 2.

Крім того, Мессі відзначився забитим голів у складі збірної Аргентини в шостій зустрічі поспіль. За даними Opta Sports, Ліонель зумів повторити свою рекордну серію за кількістю результативних ігор за збірну.

Додамо, що гол у ворота Мексики став для Мессі восьмим м'ячем на чемпіонатах світу і він зрівнявся за цим показником з легендарним Дієго Марадоною. Найбільше за збірну Аргентини на мундіалях забив лише Габріель Батістута (10 голів).

Також Ліонель Мессі став наймолодшим і віковим учасником ЧС з 1966 року, який забив гол і віддав гольову передачу в одному матчі.

Нагадаємо, у першому турі групового турніру ЧС-2022 Аргентина сенсаційно програла Саудівській Аравії (1:2).

Завдяки перемозі над мексиканцями Аргентина набрала три очки і піднялася на друге місце групи С. Мексика, у якої одне очко, опустилася на четверту сходинку. Лідирує в цьому квартеті збірна Польщі, в активі якої 4 бали. Саудівська Аравія з 3 очками йде на третій сходинці.

У третьому турі збірна Аргентини зіграє проти Польщі, а Мексика поміряється силами з Саудівською Аравією.

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