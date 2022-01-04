Берлінська "Герта" дала згоду на перехід польського нападника Кшиштофа Пйонтека в італійський "Дженоа".
Як повідомляє Football Italia, команда українського тренера Андрія Шевченка орендує поляка до кінця сезону-2021/22 з правом подальшого викупу за 17 мільйонів євро.
Прихід поляка доведеться дуже до речі, оскільки "Дженоа" відчуває великі проблеми в завершальній стадії атак. Команді під керівництвом Шевченка вдалося забити всього два голи в семи іграх.
Читайте такожЛегендарний футболіст пояснив, чому спорт є політикоюВарто відзначити, що Пйонтек вже виступав за "Дженоа" в сезоні-2018/19 і проявив себе приголомшливо в генуезькому клубі, забивши 19 голів у 21 матчі.
У нинішньому сезоні 26-річний нападник провів 9 матчів у Бундеслізі і забив 1 м'яч.
Додамо, що перехід Пйонтека стане вже другим трансфером "грифонів" під керівництвом Андрія Шевченка. Раньше "Дженоа" оголосив про перехід правого захисника "Янг Бойз" Сільвана Хефті.
"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка
- Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року.
- У семи матчах Серії А під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 2 очки.
- "Дженоа" програв "Лаціо" (1:3), "Сампдорії" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Мілану"(0:3) і "Ромі" (0:2), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0) і "Аталантою" (0:0).
- "Дженоа" займає 18-е місце в турнірній таблиці серії а, перебуваючи в зоні вильоту.
- Свою першу перемогу Шевченку вдалося здобути лише в шостому матчі в Кубку Італії - "Дженоа" здолав "Салернітану" з рахунком 1:0.