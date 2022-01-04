Команда Андрія Шевченка посилиться відомим поляком.

Берлінська "Герта" дала згоду на перехід польського нападника Кшиштофа Пйонтека в італійський "Дженоа".

Як повідомляє Football Italia, команда українського тренера Андрія Шевченка орендує поляка до кінця сезону-2021/22 з правом подальшого викупу за 17 мільйонів євро.

Прихід поляка доведеться дуже до речі, оскільки "Дженоа" відчуває великі проблеми в завершальній стадії атак. Команді під керівництвом Шевченка вдалося забити всього два голи в семи іграх.

Читайте такожЛегендарний футболіст пояснив, чому спорт є політикоюВарто відзначити, що Пйонтек вже виступав за "Дженоа" в сезоні-2018/19 і проявив себе приголомшливо в генуезькому клубі, забивши 19 голів у 21 матчі.

У нинішньому сезоні 26-річний нападник провів 9 матчів у Бундеслізі і забив 1 м'яч.

Додамо, що перехід Пйонтека стане вже другим трансфером "грифонів" під керівництвом Андрія Шевченка. Раньше "Дженоа" оголосив про перехід правого захисника "Янг Бойз" Сільвана Хефті.

"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка