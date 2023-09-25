"Ньюкасл" вдруге у своїй історії перемагає з рахунком 8:0.

У неділю, 24 вересня, відбувся поєдинок шостого туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Шеффілд Юнайтед" приймав "Ньюкасл".

Зустріч проходила на стадіоні "Бермолл Лейн" і завершилася нищівною перемогою гостей з рахунком 8:0.

У першому таймі футболісти "Ньюкасла" забили три м'ячі - відзначилися Шон Лонгстафф, Ден Берн і Свен Ботман. Ще п'ять м'ячів "сороки" забили в другій половині зустрічі - голи в активі Калума Вілсона, Ентоні Гордона, Мікеля Альмірона, Бруно Гімараеша і Олександра Ісака.

"Шеффілд Юнайтед" - "Ньюкасл" - 0:8

Голи: Логстафф, 21, Берн, 31, Ботман, 35, Вілсон, 56, Гордон, 62, Альмірон, 68, Гімараеш, 73, Ісак, 87

Огляд матчу:

Варто відзначити, що "Ньюкасл" став першою командою в історії АПЛ, вісім різних футболістів якої відзначилися забитим голом в одному поєдинку (не рахуючи автоголів). Про це повідомляє статистичний портал Opta Sport.

Додамо, що 8:0 - це повторення рекордної перемоги "Ньюкасла" в рамках АПЛ. У 1999 році з таким же рахунком "сороки" знищили "Шеффілд Уенсдей".

Після шести турів "Ньюкасл" набрав дев'ять очок і вийшов на восьму сходинку турнірної таблиці АПЛ. "Шеффілд Юнайтед" з одним очком займає останнє місце.

У наступному турі чемпіонату Англії "Ньюкасл" зіграє проти "Бернлі", а "Шеффілд Юнайтед" зустрінеться з "Вест Хемом".

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