Перемогу львівському клубу принесли голи Рунича і Климчука.

У суботу, 29 липня, відбувся поєдинок першого туру української Прем'єр-ліги сезону-2023/24, в якому "Зоря" протистояла "Руху".

Гра проходила на стадіоні "Україна" у Львові і завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів поля.

Рахунок у грі був відкритий на 21-й хвилині - після передачі Дениса Антюха гол забив Назарій Русин.

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Утримати перевагу луганському клубу не вдалося - на 67-й хвилині нападник "Руха" Василь Рунич зрівняв рахунок у поєдинку. А на 86-й хвилині матчу Юрій Климчук забив другий гол львівського клубу, встановивши фінальний рахунок на табло.

"Рух" - "Зоря" - 2:1

Голи: Рунич, 67, Климчук, 86 - Русин, 21

"Рух": Ледвій, Роман, Дідик, Слюбик, Сич, Притула (Пастух, 83), Едсон, Сапуга, Мисик (Рунич, 64), Климчук, Теслюк (Квасниця, 65)

Запасні: Паньків, Герета, Довгий, Слюсар, Лях, Таллес, Карабін, Альваренга

"Зоря": Сапутін, Вантух, Батагов, Джордан, Кірюханцев (Снурніцин, 77), Дришлюк, Мишньов, Антюх (Нагнійний, 78), Волошин (Яцик, 59), Русин, Алефіренко (Бугай, 71)

Запасні: Жилкін, Турбаєвський, Токар, Біль, Гулько, Тлумак

Варто відзначити, що в минулому сезоні УПЛ "Зоря" посіла третє місце в турнірній таблиці, набравши 64 очки. "Рух" з 32 балами фінішував 11-м, лише на одне очко відірвавшись від зони перехідних матчів.

Додамо, що в рамках нового сезону УПЛ було зіграно раніше два матчі: "Оболонь" і "Колос" розійшлися миром (0:0), а "Полісся" впевнено виграло у "Вереса" (2:0).

У другому турі української Прем'єр-ліги "Зоря" зіграє проти "Кривбасу", а "Рух" поміряється силами з "Ворсклою". Обидва матчі відбудуться 6 серпня.

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