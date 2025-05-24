Федотов замінив травмованого Кононова на 85-й хвилині матчу.

У восьмому турі чемпіонської групи Першої ліги України "Буковина" перемогла "ЮКСА" з рахунком 2:0. Цей матч запам'ятався однією незвичною подією - запасний воротар під кінець зустрічі вийшов на заміну правого вінгера.

На 85-й хвилині матчу запасний голкіпер із "ЮКСА" Микита Федотов був змушений замінити травмованого Микиту Кононова. Під час зустрічі 24-річний воротар понад 5 хвилин був польовим гравцем.

Зазначимо, що Кононов під час тренувань часто грав як польовий гравець. Проте йому ще не доводилося грати на подібній позиції в офіційних матчах.

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Федотов же завершив сезон із 21 грою, пропустивши 25 м'ячів.

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