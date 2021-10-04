Курйозний епізод трапився у поєдинку між "Альянсом" та "Агробізнесом".

У матчі 11-го туру Першої ліги України з футболу "Альянс" з рахунком 3:2 здолав "Агробізнес". Господарі своє третє взяття воріт оформили на 84-й хвилині і це було приголомшливо.

Форвард "Альянсу" Микола Агапов отримав м'яч далеко не в найзручнішому місці карного майданчику і наважився пробити. Постріл вийшов несильним, але після рикошету від газону м'яч фантастичним чином полетів у сітку воріт.

Сам Агапов навіть не поспішав святкувати гол, адже був шокований від побаченого - ніхто не міг передбачити такого рикошету.

Чи бачили ви колись такі голи? / Have you ever seen such goals? 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/OsJL5dPFRc — ФК АЛЬЯНС / FC ALLIANCE (@fcallianceld) October 4, 2021

Вочевидь, якість газону залишає бажати кращого. Подібні голи часто можна зустріти в пляжному футболі, але навіть для Першої ліги України - це дивина.

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Автор: Артем Будрін