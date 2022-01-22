Українець Олександр Зінченко не зміг взяти участі в матчі.

У суботу, 22 січня, в рамках 23-го туру АПЛ "Манчестер Сіті" без українця Олександра Зінченка, який ще не відновився після коронавірусу, приїхав у гості до "Саутгемптона". Поєдинок завершився сенсаційним результатом.

Рахунок у матчі був відкритий вже на сьомій хвилині зустрічі. Господарі несподівано вийшли вперед. Редмонд знайшов м'яч у штрафному майданчику і міг пробивати сам, але віддав м'яч на Уокера-Петерса, який пробив у лівий кут - 1:0.

"Сіті" активно вийшов на другий тайм, і їх моменти все ж переросли в забитий м'яч. Ляпорт у штрафному майданчику відгукнувся на передачу від Де Брюйне, і головою вразив ворота Форстера - 1:1.

Таким чином "святі" перервали 12-матчеву переможну серію "городян" у Прем'єр-лізі.

"Саутгемптон" - "Манчестер Сіті" - 1:1

Голи: Уокер-Петерс, 7 - Ляпорт, 65

"Саутгемптон": Форстер, Уокер-Петерс, Беднарек (Войнович, 71), Салісу, Перро, Редмонд (Ельюнуссі, 46), Армстронг (Діалло, 82), Ромеу, Уорд-Проуз, Адамс, Броя

"Манчестер Сіті": Едерсон, Уокер, Ляпорт, Рубен Діаш, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Сілва, Родрі, Гріліш, Фоден, Стерлінг (Габріел Жезус, 60)

Попередження: Беднарек (33), Армстронг (79)

Відео голів:

Також в цей день були зіграні інші матчі АПЛ: "Евертон" українця Миколенка програв на своєму полі "Астон Віллі" (0:1), "Брентфорд" поступився "Вулверхемптону" (1:2), "Ньюкасл" в гостях обіграв "Лідс" (1:0), а "Манчестер Юнайтед" обіграв "Вест Хем" (1:0).

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