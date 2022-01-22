Український захисник пропустив матч через травму.

У суботу, 22 січня, в рамках 23-го туру чемпіонату Англії з футболу "Астон Вілла" вирушила в гості до "Евертона". Поєдинок завершився перемогою гостей.

Переможця даного протистояння визначив єдиний гол Еміліано Буендії після подачі з кутового, який припав на кінцівку першого тайму.

"Іриски" були більш активні в кінцівці другої половини зустрічі, намагаючись повернути рівновагу в рахунку, проте підопічні Стівена Джеррарда в кінцевому підсумку відстояли переможний для себе результат.

Читайте такожІ смішно, і ефектно: футболіст клубу АПЛ відзначився незвичайним голом (відео)Український захисник Віталій Миколенко не потрапив до заявки "Евертона" на матч з "Астон Віллою". Як повідомив журналіст Ендрю Тодос з посиланням на свої джерела, в українця травма спини.

"Евертон" - "Астон Вілла" - 0:1

Гол: Буендія, 45+3

"Евертон": Пікфорд, Кенні, Міна, Холгейт, Годфрі, Таунсенд (Гордон, 56), Грей, Андре Гомеш (Аллан, 51), Дукуре (Оньянго, 65), Калверт-Льюін, Рішарлісон.

"Астон Вілла": Мартінес, Мінгз, Конса, Дінь, Макгінн, Дуглас Луїс, Ремзі, Кеш, Коутіньо (Чуквуемека, 74), Буендіа (Хаус, 90+1), Уоткінс (Інгз, 79).

Попередження: Андре Гомеш, Калверт-Льюін, Аллан, Годфрі - Кеш, Міна, Мартінес, Мінгс

Нагадавши, "Евертон" раніше відправив у відставку головного тренера команди іспанця Рафаеля Бенітеса. Тимчасово виконуючим обов'язки наставника "ірисок" був призначений Данкан Фергюсон.

"Евертон": результати в сезоні

"Евертон" за весь сезон здобув всього п'ять перемог в АПЛ. Поки команда йде 16-ю в чемпіонаті, всього на п'ять очок випереджаючи зону вильоту (при трьох матчах у запасі).

Також "іриски" вилетіли з Кубка ліги на стадії 1/16 фіналу, поступившись в серії пенальті "КПР", але пробилися в 1/16 фіналу Кубка Англії, де зустрінуться з "Брентфордом".

Наступний матч "Евертон" проведе 5 січня проти "Брентфорда" в Кубку Англії.

Віталій Миколенко: трансфер в "Евертон"