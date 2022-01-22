У суботу, 22 січня, в рамках 23-го туру чемпіонату Англії з футболу "Астон Вілла" вирушила в гості до "Евертона". Поєдинок завершився перемогою гостей.
Переможця даного протистояння визначив єдиний гол Еміліано Буендії після подачі з кутового, який припав на кінцівку першого тайму.
"Іриски" були більш активні в кінцівці другої половини зустрічі, намагаючись повернути рівновагу в рахунку, проте підопічні Стівена Джеррарда в кінцевому підсумку відстояли переможний для себе результат.
Читайте такожІ смішно, і ефектно: футболіст клубу АПЛ відзначився незвичайним голом (відео)Український захисник Віталій Миколенко не потрапив до заявки "Евертона" на матч з "Астон Віллою". Як повідомив журналіст Ендрю Тодос з посиланням на свої джерела, в українця травма спини.
"Евертон" - "Астон Вілла" - 0:1
Гол: Буендія, 45+3
"Евертон": Пікфорд, Кенні, Міна, Холгейт, Годфрі, Таунсенд (Гордон, 56), Грей, Андре Гомеш (Аллан, 51), Дукуре (Оньянго, 65), Калверт-Льюін, Рішарлісон.
"Астон Вілла": Мартінес, Мінгз, Конса, Дінь, Макгінн, Дуглас Луїс, Ремзі, Кеш, Коутіньо (Чуквуемека, 74), Буендіа (Хаус, 90+1), Уоткінс (Інгз, 79).
Попередження: Андре Гомеш, Калверт-Льюін, Аллан, Годфрі - Кеш, Міна, Мартінес, Мінгс
Нагадавши, "Евертон" раніше відправив у відставку головного тренера команди іспанця Рафаеля Бенітеса. Тимчасово виконуючим обов'язки наставника "ірисок" був призначений Данкан Фергюсон.
"Евертон": результати в сезоні
- "Евертон" за весь сезон здобув всього п'ять перемог в АПЛ. Поки команда йде 16-ю в чемпіонаті, всього на п'ять очок випереджаючи зону вильоту (при трьох матчах у запасі).
- Також "іриски" вилетіли з Кубка ліги на стадії 1/16 фіналу, поступившись в серії пенальті "КПР", але пробилися в 1/16 фіналу Кубка Англії, де зустрінуться з "Брентфордом".
- Наступний матч "Евертон" проведе 5 січня проти "Брентфорда" в Кубку Англії.
Віталій Миколенко: трансфер в "Евертон"
- Миколенко є вихованцем київського "Динамо". Англійський "Евертон" придбав захисника у киян за 22 мільйони євро.
- Українець підписав з "Евертоном" контракт, який діє до літа 2026 року.
- Віталій заробляє в "Евертоні" 58 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.
- Миколенко дебютував за новий клуб у Кубку Англії та відіграв 120 хвилин на полі.
- В АПЛ український захисник дебютував у матчі проти "Норвіча" (1:2).