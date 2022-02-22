Збірна Польщі не хоче грати матч кваліфікації на ЧС на території країни-агресора.

Польська футбольна асоціація не хоче, щоб збірна Польщі грала матч плей-офф відбору на Чемпіонат світу-2022 проти збірної Росії на полі країни-агресора.

Як повідомляє видання Meczyki, польські представники вже зверталися до ФІФА та УЄФА з приводу можливого перенесення гри, яка повинна відбудуться 24 березня в Москві, на свою територію. ФІФА і УЄФА поки не дали офіційної відповіді.

Після визнання президентом РФ Володимиром Путіним незалежності так званих " Луганської народної республіки" і "Донецької народної республіки", поляки обговорюють варіант з бойкотом матчу. Однак, якщо УЄФА не підтримає таку позицію, збірна Польщі ризикує отримати технічну поразку.

"УЄФА і ФІФА потрібно прийняти ряд складних рішень. Якщо ми дійсно плануємо вводити санкції проти Росії, не бачу причин уникати вжиття таких заходів. Ми постараємося, як мінімум, перенести матч на нейтральне поле. Якщо цю пропозицію відхилять, будемо вирішувати, що робити далі. Я вважаю, що в такій ситуації польським спортсменам не варто їхати в Росію. Але це моя особиста думка", - сказав міністр спорту Польщі Каміль Бортничук.

Нагадаємо, раніше з'явиалсь інформація в британських ЗМІ, що УЄФА може відібрати у Росії право на проведення фіналу Ліги чемпіонів 2021/22.

Вас також можуть зацікавити новини: