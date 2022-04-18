Переможний гол за "вершкових" забив Карім Бензема.

У неділю, 17 квітня, в рамках 32-го туру чемпіонату Іспанії з футболу "Севілья" приймала мадридський "Реал". Перемогу в матчі здобули гості з рахунком 3:2.

Після першого тайму "вершкові" програвали в два м'ячі, проте завдяки голам Родріго, Начо і Бензема клубу вдалося вирвати перемогу на 90+2 хвилині.

"Севілья" - "Реал" - 2:3

Голи: Ракітіч, 21, Ламела, 25 - Родріго, 50, Начо, 82, Бензема, 90+2

"Севілья": Буну, Навас, Кунде, Дієго Карлос, Акунья (Гудель, 63), Хордан, Ламела (Окампос, 72), Ракітіч, Корона (Аугустінсон, 62), Мартіаль (Мір, 41), Гомес (Торрес, 46).

"Реал": Куртуа, Л. Васкес (Начо, 82), Мілітао, Алаба, Карвахаль, Модріч (Асенсіо, 88), Камавінга (Родріго, 46), Кроос, Вальверде, Бензема (Діас, 90+5), Вінісіус.

Попередження: Мартіаль, Дієго Карлос, Торрес, Камавінга, Начо, Діас

Огляд матчу:

Варто відзначити, що Карім Бензема забив вже 217-й м'яч у складі мадридського "Реала" в чемпіонаті Іспанії. Француз вийшов на чисте третє місце в історії клубу, перевершивши Альфредо Ді Стефано, на рахунку якого 216 голів.

Рекордсмен за цим показником - Кріштіану Роналду (311 м'ячів), другим з 228 голами йде Рауль.

"Реал" набрав 75 пунктів і впевнено лідирує в турнірній таблиці з відривом в 15 очок від "Барселони", "Севільї" і "Атлетіко" (по 60 балів).

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